San Cristóbal de La Laguna, más que cuerpo accesible

De rechazarla a amarla. Así ha cambiado la opinión de muchas personas, que en los años ochenta nos decían que cómo podía uno vivir en el centro de esa ciudad tan incómoda, ruidosa, y demás descalificativos, especialmente para el peatón. Pues, ¡quién la ha visto y quién la ve ahora!

Recuerdo, como alumno, un módulo de posgrado en la Península donde tuve que protestar impactado porque pusieron fotos sin actualizar de calles de La Laguna, como modelo de barreras arquitectónicas, pero que de manera ejemplar corrigieron los docentes a la semana siguiente con las fotos nuevas que les pasé del entonces rebaje de aceras en el cruce de las calles Herradores con Tabares de Cala. Las barreras arquitectónicas por todos lados (bordillos, aceras, escalones, muretes… falta de ascensores, de apoyabrazos en bancos…) han ido desapareciendo del casco urbano, desde comienzos de este siglo XXI, con los sucesivos gobiernos locales. El primer premio Access City Award 2024 de la Unión Europea a San Cristóbal de La Laguna este pasado 1 de diciembre de 2023, entre tantos competidores deslumbrantes, va más allá de ese reconocimiento a una ejemplar accesibilidad. Se ha premiado, sobre todo, a la parte humana menos accesible a la vida ciudadana, las personas con dependencia y/o diversidad funcional.

Desde la Universidad de La Laguna, también se incorporó un módulo de barreras arquitectónicas al Máster de Psicogeriatría y Gerontología Social, y que la crisis bursátil impidió continuar a partir de 2012. Supuso una aportación importante al conocimiento y sensibilización empática del alumnado, y fue de los módulos mejor valorados. Una experiencia práctica la de salir todo el grupo con el profesor-arquitecto desde el Campus de Guajara, incorporando una silla de ruedas y subiendo en el recién estrenado tranvía accesible al casco lagunero, frente a las barreras del aquel momento.

Emociona ver cualquier celebración o fiesta con todos los niveles de funcionalidad humana integrando el conjunto. El urbanismo accesible e integrador nutre de convivencia avanzada a su ciudadanía. Y en este sentido, la ciudad acumula premios importantes que deberían conocerse más. Lo que no se ve se tiende a restar, por lo que alguna señalética urbana adecuada podría colgarse esas medallas y mostrar al mundo que la visita su ejemplo que quiere seguir desarrollando.

Una ciudad premiada como Patrimonio Mundial por construirse sin murallas, entre otras cosas, continúa cinco siglos después abriendo sus brazos como seña de identidad. Pero falta un abrazo cooperativo permanente con el ICOMOS para conservar ese premio de la UNESCO. También, que algunos pavimentos y suelos encrespados no sean un riesgo peatonal. Y que la contaminación acústica entre más en la agenda ejecutiva. Ya tenemos en la zona periurbana sur y oeste el ruido añadido de algunos vuelos después de las once de la noche. Queda mucho por hacer, y ese es el mejor motor para evolucionar social y políticamente con los tiempos, y no contra ellos.