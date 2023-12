Ternura para abrazar el dolor

De poco sirve la ternura si hacemos oídos sordos ante el sufrimiento y normalizamos la injusticia porque no nos afecta. Si se renuncia a la empatía, y solo se recuerda cuando resulta cómoda, eso no se llama empatía, sino partidismo.

La masacre en Gaza tiene poco a poco menos protagonismo en los medios. Es normal, porque por mucho que las noticias sirvan para informar y denunciar, también responden a lo que quiere el público. Y lo que no quiere, mucho menos en diciembre y con las navidades en la puerta, es estar triste. La vía de escape, fácil y cómoda, es ignorar y normalizar lo que les ocurre a otros cuerpos.

Sucede con la masacre en Gaza, pero también con la ruta canaria, la guerra en Yemen, el terrorismo en el Sahel, las vulneraciones de derechos en el Sáhara. Tanta injusticia satura, así que es más fácil no hacer caso y bloquear la impotencia para evitar sentir nada. Ahí empieza el camino de volverse indiferente.

No hace falta estar siempre a la cabeza de las luchas sociales, ni tampoco crear contenido cada semana o ir a todas las manifestaciones. El descanso es necesario, y para eso hay que desconectar la mente. Pero hacerlo de forma sistemática lleva a normalizar que las cosas pasen porque pasan, nos den igual, y no intentemos cambiarlas.

Depende de cada persona, de forma individual, decidir volverse inmune o luchar por conservar el dolor. La ternura también va de eso. De sentir el dolor, de regar la compasión, de no tapar el sufrimiento con privilegios hasta el punto de que ya no se vean y olvidemos qué hay debajo. La ternura es muy bonita cuando nos reunimos entre amigas, celebramos y nos queremos, pero se queda en un valor vacío de significado si se queda en un círculo cerrado del que se excluye al resto del mundo.

Los bombardeos nunca deberían dejar de ser horrorosos. Tampoco todo lo que venía desde mucho antes: el apartheid, el control sobre el agua y los alimentos, la ocupación, la limpieza étnica.

Yo, personalmente, me niego a dejar de escandalizarme, aunque no siempre lo haga público, porque me niego a perder la compasión y la ternura. No quiero que la injusticia deje de afectarme. No quiero acostumbrarme porque, entonces sí, habré perdido lo que me impulsa a querer un mundo mejor. No quiero dejar de ver mis privilegios como lo que son hasta el punto de que no me importe que haya gente muriendo por cosas que yo doy por hechas. No quiero abandonarme a la indiferencia.

Tú y yo, personas individuales, no tenemos en nuestras manos el poder para cambiar las dinámicas del mundo. Sabemos que no. Pero la ternura, para mí, también va de entender el mundo como una red. Y es difícil, porque cada quien vive en su burbuja, ignorando el mal e incluso haciéndolo, a veces sin saberlo. No me excluyo. Pero eso es algo que trabajarnos cada día, igual que la compasión o la capacidad de indignarnos y actuar cuando vemos que están sucediendo genocidios en el tiempo que nos ha tocado vivir.

No cuesta nada ver con superioridad moral el pasado, y decir con rotundidad que condenamos la esclavitud, el holocausto o la segregación racial. Mientras, nos preguntamos cómo se permitió llegar a tales extremos. Pero no es difícil averiguarlo. Como tantas otras veces, se normalizó el mal y el sufrimiento; para eso también somos red. Pero sin tener que recurrir a conflictos y exterminios, la normalización del horror impregna nuestras vidas todos los días, como cuando vemos a gente durmiendo en la calle, ocho grados por la noche, y apenas afecta a nadie.

No nos lavemos las manos diciendo que «es complicado» desde nuestra esfera privilegiada. No permitamos que, viéndolas en vivo, las imágenes pierdan sentido. No sigamos normalizando la violencia. No perdamos la ternura. No nos volvamos inmunes al horror.