José Dámaso

La Agencia Efe me recordó este último sábado el noventa cumpleaños de Pepe Dámaso e, inmediatamente, hago un grato ejercicio de memoria para reivindicar el influjo que ejerció su obra en la generación isleña de los 70 y el vivo interés que mantiene siempre entre los nuevos creadores. Entonces, es decir, Tenerife, medio siglo atrás, existía un grupo cultural nucleado en torno a inquietudes políticas de variado espectro y visualizado en los premios de novela y poesía, las muestras individuales y colectivas del Museo Municipal y el Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz, y los montajes teatrales en el Guimerá; todos territorios medianos del posibilismo, la convención y la ruptura. Autopista y Cuesta arriba, el Ateneo y la Sala Conca acogían plásticas renovadoras y presentaron firmas españolas de primer nivel en La Laguna; punto y aparte, para la Universidad, cuyo pulso determinaba la personalidad o compromiso del rector de turno, con el Paraninfo – el mejor espacio físico y acústico a nuestro alcance – como salida providencial de los espectáculos proscritos en locales públicos y privados. Recuerdo allí al genio radiante e iracundo de Salvador Tavora con su inolvidable Quejío, que insertó el flamenco en el frente de las libertades; y, claro está, La torna, de Els Joglars, que acabó en un kafkiano consejo de guerra instado por la censura franquista, cuando el inteligente Albert Boadella aún no tenía las amistades peligrosas de las comadres Aguirre y Ayuso. La mención viene a propósito de una grata coincidencia porque gocé del estreno entre dos personajes singulares y amigos entrañables –Pepe Dámaso y Alberto Omar– corredores de fondo de lo que unos llaman cultura y es, lisa y llanamente, vida.

De aquellos tiempos quedaron también las salidas, las ocurrencias y los ecos de Dámaso, un creador torrencial, un saltaperico divertido y bienvenido al chicharro, que soltaba una idea, avanzaba y describía un proyecto –ya fuera un cuadro o una serie, una actuación ambiental, una película, un decorado teatral– con tanto detalle, aparato y ruido que acababas metido en su jaula y agotado con su energía. Ese ha sido, es y será por muchos años, su primer valor, su mayor mérito.

Fue hijo único de un agricultor acomodado, con casa en el casco urbano y fincas en Agaete donde crecieron sus sueños y rebeldías y donde se clavan sus más rotundas señas de identidad: su nítido compromiso con la libertad que, en sus mocedades, se relacionaba con la izquierda derrotada y vigilada y el derecho a la castigada libertad personal; su pasional cercanía con el pasado aborigen, la fascinación por sus huellas y sus restos en sus intensos recorridos por el Museo Canario; y, en tercer lugar aunque el orden no importa, su pulsión por la modernidad, su militancia en el sentido más freudiano del término.

Entre las muchas y merecidas adjetivaciones que, en monografías, catálogos y presentaciones a viva voz le he dedicado hasta hoy me quedo con su compromiso ético con el calendario; la historia quedó para las relecturas imprescindibles; los estilos para las salas de los museos y, para el presente y tal vez el mañana, su verdadero rostro sin afeites, trampas ni cartón. Sus experimentaciones y búsquedas, sus tensiones internas, tuvieron guías, respuestas y correspondencias en las expresiones literarias y plásticas que, con el ritmo de los ciclos climáticos, protagonizaban los jóvenes creadores europeos que miraban a los padres de las vanguardias de entreguerras como sujetos de consideración pero no de seguimiento y, a sus obras, como objetos venerables, nada más y nada menos.

Tras sus estudios en Madrid y Sevilla, amigo y heredero único de Juanita, personaje de cuerpo y alma de su pueblo, ordenó y presentó su miseria abigarrada en exhibiciones y montajes que devolvieron a la plástica la capacidad de conmover; los ruinosos cachivaches, las piezas de basurero adquirieron rango visual y dejaron sin palabras a la crítica hispana que comprobó la correspondencia de la propuesta damasiana con la doctrina de Germano Celant sobre el uso de los materiales humildes de la industria y el consumo y las progresiones aritméticas de objetos vulgares de Mario Merz: el arte povera, que devolvió pulso y protagonismo a la gran Italia. Sólo con el ajuar de los desheredados y las muertes emergidas de los textiles, bordados y calados, que una vez fueron lujos, nuestro hombre habría habitado para siempre en el movible podio del arte.

Después, con infalible frecuencia y una intacta capacidad de sorpresa, llegaron los héroes insulares y sus muertes gloriosas en unas coordenadas que exigían la ordenación del pasado, las glorias del mestizaje, testimonios del poder, la pompa y el abuso, de la ambición y la gloria, del rojo y negro de Stendhal y los grises y marrones de Galdós. Más tarde se sucedieron los retratos psicológicos – un denso retablo de notables merecidos y pancistas colados – para componer la escalera jerárquica y, hasta hoy, los hitos populares, y los mitos eternos que dan alas a los pueblos y los alejan, siquiera por periodos, del barro cotidiano, a la deriva esperanzada e ilusa de San Borondón, la isla y el ansia viajeras.

La proverbial habilidad de nuestro hombre y su facundia apasionada ocultan para los despistados o frívolos su colosal cultura, en correspondencia digna con la curiosidad que lo mantienen tan lozano y activo, tan presto para la aventura, tan cercano en el afecto. En el recorrido de la amistad y los empeños conjuntos, fue, lo será siempre, una fuente de inspiración y una factoría de ideas – valen las dos calificaciones – que, además, adorna con sorpresas y perfomances para pasmo de quienes no le conocen. Tuve la oportunidad y el privilegio de compartir momentos dulces – alguno triste, justo es decirlo – de su biografía y, en ningún caso, descubrí imposturas ni actos premeditados.

En el acto celebrado el 6 de diciembre en la Delegación del Gobierno, con motivo del XLV Aniversario de la Constitución Española, el físico Emilio Cuevas, la académica de la Lengua Dolores Corbella y nuestro hombre fueron distinguidos por practicar de modo ejemplar los valores de la Carta Magna. Arrancó su discurso de gratitud con estas palabras: Yo soy archipielágico, pero amo a España y, aunque suene muy patriota, me gustaría decir: ¡Viva España y viva la amnistía! Así es Dámaso, genio y figura.