El sudoku maldito

El gran error de Yolanda Díaz, la totalitaria dirigente de Sumar, ha sido la contradicción entre el deseo y la necesidad. Por un lado quería exterminar a Podemos y por el otro necesitó incluirles en las listas de Sumar al Congreso de los Diputados. No vio venir que tarde o temprano Pablo Iglesias le iba a pasar factura por su traición. Y no ha tardado ni un telediario.

En favor del transfuguismo de Podemos opera la realidad política. No quieren desaparecer, diluidos en el grupo parlamentario de las izquierdas comunistas que lidera Díaz. El reglamento del grupo parlamentario, como los de todos, impide maniobrar a los diputados de forma autónoma. No es noticia: en España los parlamentarios no representan libremente a los ciudadanos que les votaron, sino que están sujetos a la disciplina de las jerarquías de sus partidos. Pablo Iglesias, que sigue teniendo un enorme olfato político, ha aprovechado el momento justo para romper. El lógico.

La fuga de Podemos, en búsqueda de su renacimiento, es un nuevo frente abierto para Pedro Sánchez. Una nueva turbulencia. El PSOE se abisma a resolver un sudoku político maldito. Por un lado los independentistas catalanes, enfrentados entre sí en una competición de protagonismo, que ha obligado a los socialistas a pasar por la quilla de una vergonzante mesa de negociación en el extranjero, con mediación internacional. Por el otro los vascos, con una pugna electoral a cara de perro entre PNV y Bildu que terminará pasando factura a los socialistas cuando tengan que elegir a quiénes apoyan. Por el otro Sumar, con las salidas de pata de banco de Yolanda Díaz, apuntada al populismo económico, que ahora competirá con Podemos en proponer las mayores ocurrencias económicas en el terreno electorero del populismo social.

«Partido a partido», dicen en el equipo de Sánchez, copiando la doctrina colchonera. El primero, la investidura, lo ganaron a base de ceder. Pero Gobernar será más complicado, porque los recursos públicos serán más limitados. Y además, sus alianzas se extienden a partidos ideológicamente distantes entre sí. Ahí está el impuesto especial a las empresas de energía, defendido por Sumar, que se van a tener que comer con papas –«rediseñar» lo han llamado– porque los vascos del PNV, que tienen a Josu Jon Imaz, exlendakari, en el retiro dorado del consejo de Iberdrola, han dicho que por ahí no pasan. Cada medida económica que tome este Gobierno puede ser una tortura.

Metan en la batidora de esta legislatura el desgaste de la amnistía y las tensiones del referéndum de independencia; las elecciones en País Vasco y Cataluña; los zarpazos entre Junts y Esquerra; las hostias como panes entre PNV y Bildu; el odio furibundo de Iglesias por Yolanda Díaz; el concurso entre Sumar y Podemos a ver quién es más revolucionario de izquierdas y la orgía de gasto público que van a desatar todos los socios en sus propios charcos electorales… ¿Qué puede salir de todo eso que no sea un follón colosal?

El único consuelo en Moncloa es el enfrentamiento por la derecha, donde Vox se ha echado al monte porque el PP le está comiendo la tostada. Un pequeño soplo de aire fresco entre las llamas que amenazan con incinerar al presidente superviviente. Le va a dar para otro libro.