Coalición Canaria elige la territorialidad

Sánchez es presidente con el apoyo de Coalición Canaria, y lo hubiera sido sin él. Esa es una realidad que no podían alterar con un solo voto, que es la representación que la sociedad canaria dio a CC. No tienen la representación de los vascos, ni de los catalanes, tienen un voto. Y con ese solo pretenden conseguir que en la próxima legislatura se atienda la Agenda Canaria como prioritaria. Creemos es la primera reflexión para considerar por la Sociedad Canaria. Evidentemente, necesitamos más diputados para tener más capacidad de influir. El voto, conservador o de centro izquierda, prestado en las elecciones autonómicas para tener amigos cerca, y que en las generales se diluye en partidos estatales, no da capacidad decisoria sobre el gobierno central.

Con una sola diputada, tenemos alguna opción que la Agenda Canaria sea prioritaria en la próxima legislatura en Madrid. Si decían no, serán otros los que decidan por los canarios y ya tenemos experiencia cómo se diluyen los votos en los partidos que tienen otras prioridades. Dejamos claro que este es un acuerdo de legislatura, pero que no vincula con la amnistía, tema con grandes dudas de constitucionalidad (Sánchez, Calvo, Gonzalez, Guerra, instituciones varias… son solo algunos nombres); que es considerado una indignidad democrática por muchos y que claramente no es el momento de plantearlo de una forma aséptica. CC no lo apoya y cree que debe ser consultada a todos los españoles. Pero nos vincula, y trata de vincular a otros, con la estabilidad y con Canarias. CC estará para exigir respuesta a los problemas de los ciudadanos de estas Islas y ha pactado, con su voto en la investidura y en la legislatura, que las Islas estén siempre presentes a la hora de tomar decisiones. Coalición Canaria ha fijado su posición con claros objetivos: Situar los intereses de Canarias, la Agenda Canaria, sobre la mesa de pactos políticos en el Estado. Una política de pactos en un momento como el actual, en el que prima el eje ideológico sobre el eje territorial. Parece que lo único que importa es si se es rojo o es azul. En ese enfrentamiento ideológico el nacionalismo canario trata de situarse en el marco territorial. Considera su deber pensar en los problemas de los ciudadanos de Canarias, darles respuestas y garantizar que se cumple con el Estatuto y el REF (nuestro bloque constitucional). Que Canarias no se queda atrás. No somos ni rojos ni azules, nuestros colores son blanco, azul, y amarillo. Canarias necesita un pacto con el estado a nivel territorial que responda a las necesidades de las islas. CC, como partido nacionalista con el mayor apoyo social, está obligada a hacer valer la identidad y el interés general diferenciado de nuestra autonomía, al mismo nivel que otros territorios. Todo parece indicar que se va a producir un debate territorial y ahí hay que estar. La ruptura ideológica son otros, y así sucede, los que deben planteársela como prioritaria. Nuestra prioridad son los intereses de Canarias y su modelo de sociedad. Asumir que la necesidad política de Canarias depende de un pleito entre Sánchez, Junquera y Puigdemont y algunos otros es abandonar la defensa de nuestros intereses. Si no tomamos la posición de estar allí, ¿quién defiende que para hablar de la mediana de nuestras fronteras canarias debe estar presente? ¿Que queremos saber los planes sobre el pueblo saharaui? ¿Que la potenciación de la RUP es vital para Europa, y para nosotros? ¿Que si somos frontera sur de Europa lo somos con todas sus consecuencias y el problema migratorio es de todos? ¿Quién garantizará la financiación de nuestras competencias en el debate condicionado que se va a realizar, energía, plan hidráulico, transporte…? ¿Estarán solas Cataluña y el País Vasco? No hay ningún grupo político en el Estado que tenga como prioridad la defensa de su territorio, que quede al margen de este pacto de legislatura. País Vasco, Cataluña, Galicia, asumen que esta es la realidad política y que con ella hay que trabajar. Canarias no puede salirse del cuadro. Y, sobre todo, Canarias no se puede parar por un problema político que contemplamos con preocupación, pero que de ninguna manera debe condicionar la capacidad de desarrollo de Canarias, ni mucho menos la calidad de sus servicios básicos. Y terminamos, el voto de CC no puede cambiar presidentes, pero sí puede cambiar la realidad de Canarias. Autonomía y competencias, cada vez más. Financiación necesaria para cumplir esas competencias. Europa y RUP. Presencia internacional con el Gobierno estatal para temas que nos afectan. En resumen, Constitución y credibilidad en las instituciones, que en este momento están en crisis… y si no… en la bajadita te espero y quizás algunos comprendan que, en las generales, hay que votar lo mismo que en las autonómicas y europeas.