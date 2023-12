Desde el corazón

El Molino de Ana, ubicado en la Villa de Arriba, es un espacio marcado por varios siglos de historia en La Orotava y, además, desde hace algunos años, gracias a la labor de su propietaria y de todo un conjunto de colaboradores, representa un punto de encuentro y unión cultural desde diversos puntos de vista, con numerosas y variadas propuestas a lo largo del ciclo anual. Un nuevo ejemplo de ello se lograría materializar durante la jornada del sábado 18 de noviembre. Decenas de personas se agruparon en tal lugar con el fin de escuchar y disfrutar del Trío Ucanca.

La formación musical, que acumula más de seis décadas de experiencia profesional, concretamente 62 años en este mes de diciembre, ha conocido algunos cambios respecto a sus componentes originales. En la actualidad está formado por Chicho Rodríguez, primera y segunda voz y guitarra; Domingo Alberto, primera voz y Ramón Díaz, en la tercera voz y requinto. Y así, los tres, en un particular escenario ubicado a pocos metros de lo que hasta hace algunas décadas eran máquinas para obtener el preciado y vital gofio, fueron poco a poco interpretando sus temas. La presentación correría a cargo del polifacético Isidoro Sánchez. No dudaría entonces en realizar una síntesis por alguno de los hitos principales del grupo, mencionando algunos reconocimientos y, además, reconociendo el trabajo realizado por cronistas de esa labor como Salvador García y el que suscribe estas líneas. Tras ello, Chicho Rodríguez agradeció a todos los presentes su asistencia y, al poco tiempo, comenzaron a sonar las cuerdas y voces. ¡Qué maravilla! Más de una hora de música para recordar, evocar y, ante todo, llegar al corazón. Se notaba a un Trío Ucanca plenamente activo, disfrutando y haciendo disfrutar a los presentes del momento. La acústica del espacio y, ya de por sí el propio entorno, definieron una imagen diferente en la que observar y saborear -musicalmente hablando, aunque la jornada también contaría con almuerzo- de un grupo de referencia en nuestra realidad canaria. El tema Amor perfecto marcaría el inicio. Y la pausa entre una canción y otra sería ampliamente seguida por unánimes aplausos. Además, el público, entregado y conocedor de los populares temas no dudaría en acompañar a los maestros en los estribillos de Es por eso, Homenaje a los Panchos, Mi viejo Santa Cruz, Ay Santa Cruz o Las Lecheras… Este último tema, atendiendo a la temática que lleva y la explicación popularizada de que el preciado líquido lácteo era alterado con un líquido humano generalmente de color amarillo, causó gran simpatía. Brindis por Canarias, Volverte a ver y Yo oí cantar a María, junto a otras letras se fueron sucediendo durante la agradable mañana y mediodía de la jornada otoñal villera. Aplausos y felicitaciones se extendieron tras finalizar más de una hora de música. La propietaria del Molino, junto a las “molineras” (colaboradoras del lugar) y Felipe Hernández (activo trabajador de la Cultura) entregaron diversos reconocimientos, tanto cuadros como recuerdos para no olvidar el acto allí desarrollado. Tras ello, los asistentes pasaron a disfrutar de paella, tortilla española, ensaladilla rusa, garbanzas y otros platos de gran delicia. Gracias, Ana, por ofrecer nuevamente tu Molino para un fin cultural y, por supuesto, enhorabuena Trío Ucanca por seguir manteniendo ese amor, compromiso y pasión por la música desde el corazón.