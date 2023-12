Cerebro infectado piensa en trabajar

Se dice que cuando falla la salud, todo lo demás deja de ser importante. Para eso están las bajas por enfermedad y los cuidados médicos, y se nos permite faltar un puñado de veces. Es verdad solo hasta cierto punto. Cada minuto descansando en la cama, con el cuerpo en reposo para que mejore, es un minuto de arrastrarse frente a la idea de que se va el tiempo, el trabajo no se adelanta solo, no estás produciendo nada.

Ponerse bien es un deseo evidente contra el malestar, pero también lo necesario para volver a poner manos a la obra y justificar que, ahora sí, se está haciendo algo. Las ganas de mejorar van orientadas a eso: cuando por fin se vaya el dolor, el trabajo podrá encaminarse. El cuerpo es una herramienta y lo importante es que esté operativo, dando su máximo potencial.

Un hueso roto, una gripe, una gastroenteritis. Todos ellos son dolores que van ligados a una incapacidad temporal del cuerpo; como si una tubería estuviese atascada y hubiera que hacerle un arreglo. La mente, sin embargo, sigue activa, acumulando culpabilidad mientras idealiza un futuro próximo, libre de enfermedad física para ponerse al día. Piensa en trabajar, pero no puede hacerlo.

Conscientes de que tenemos el cerebro infectado con la idea de producir constantemente, hay entornos en los que se aprecia una tendencia tóxica: el pensamiento intrusivo de que no estaría mal padecer una enfermedad para tener la excusa de ingresar en el hospital y descansar un poco. Lo formulan personas con el cuerpo en perfecto estado, capaces de caminar, correr y trabajar, pero con una salud mental cayéndose a pedazos porque no les da el ritmo de la vida para cuidarla. Es habitual que se conciban las emociones como un impedimento que debe esquivarse para que el cuerpo, la herramienta, pueda continuar el trabajo.

La capacidad de producción reside en el cuerpo, y por eso es el foco de la salud. La mente, enferma de capitalismo, debe aguantar. Incluso cuando se trata de una producción inmaterial, relacionada con el conocimiento, el estudio o las ideas, la mente colapsa cuando hay dolor en el cuerpo. Pero cuando el dolor se origina en la mente, puede servir de motor de producción: inspiración para escribir, hiperfijación con superarse a una misma, trabajar más horas para llegar a fin de mes.

La salud mental tiene apariencia individual, pero es universal. El sistema aísla estas dolencias, reduciéndolas a la terapia y la medicación, como si el origen no fuera estructural, como si el problema lo lleváramos adentro. Es cierto que existen trastornos que se mueven en ámbitos reducidos, pero la mayoría están relacionados con que el valor de las personas se mide en función de lo que producen. Eso explica por qué hay tanta gente que se siente frustrada con su vida, que no le encuentra sentido, que no puede dejar de trabajar, que se deprime al compararse con el resto, que prefiere morir antes que seguir en este ciclo.

Vengo de estar varios días enferma, en cama. Me he sentido culpable por no adelantar nada de lo que tengo que hacer. He caído en la tentación, más veces de las que me gustaría, de idealizar mi estado para poder sentarme a escribir y quitarme cosas de encima. Como una máquina perfecta, trabajando sin descanso y recuperando el tiempo que he perdido en recuperarme; cada vez que lo he intentado, mi cuerpo ha dicho no.

Aunque sepa que es un pensamiento erróneo, vivir inmersa en unas estructuras que incitan esta mentalidad me complica mucho evadirlo. Y aquí estoy de nuevo, produciendo. Poniendo parches a una culpabilidad que me va a arrollar de nuevo cada vez que no alcance o exceda las expectativas que me impongo a mí misma, incitada por un sistema que infecta las mentes. Pero de eso nunca hay que recuperarse, porque el producto es idealizado y premiado. Una palmadita en la espalda y a seguir produciendo.