«La fidelidad comprada siempre es sospechosa y, generalmente, de corta duración» (Publio Cornelio Tácito).

Nunca como ahora se ha hablado tanto de los muros, de las fronteras, de las demarcaciones territoriales; eso sí, en algunas ocasiones recurriendo al escenario de la fantasía como al de la realidad, del deseo o desde la esperanza. Si en 1989 solo había seis barreras que separaban determinados países, ya suman sesenta y tres; de tal manera que se remarcan las barreras como una distopía inquietante que funciona como potente metáfora del miedo actual, hasta el de uno mismo, que atenaza a Occidente. Por lo que habría que intentar «abrir la muralla» de Víctor Jara para llegar siquiera a un atisbo de romper ideas, que confluyan y aunque sea algo tarde, el enemigo no sea el único protagonista de una historia que hay que borrar y que se deposite en un amplio imaginario, al menos, reemplazar gobiernos que solo desgobiernan y que las avaricias desmedidas vayan camino del olvido, siendo la cordura política la que se ponga a funcionar con decisión y mesura.

Los muros en el tiempo, aun teniendo diversos significados y cometidos, el más que destacaba ha sido el cultural aunque también se usaba como mentidero para que la gente en tiempos pasados conversara, contara sus cuentos de vida y donde, así mismo, se tramaban contubernios y confabulaciones político-sociales, que en nada tienen que ver con las que se tejen en las redes de la era digital.

Pero el significado fundamental es el de arrinconar, separar, apartar, diferenciar los de un lado y los del otro, alejarlos de un paisaje que no se disfruta; no disponer del cercano. Rendirse antes las exigencias del poderoso del otro lado para al menos sobrevivir alimentándose de las sobras que les suministran, como seres saprofitos obligados a parasitar. Sin patria, sin esperanza y siempre a expensas de decisiones internacionales que no llegan y si lo hacen están mediatizadas por los poderosos que funcionan como otro muro paralelo, compacto e infranqueable más aún que el anterior.

Dentro de los muros, vamos a llamarlos «beligerantes», encontramos que Israel es el país con más barreras del mundo, en número de seis que sirven para la ocupación de los territorios palestinos, el muro de Cisjordania, la valla de Gaza, y para blindarse de sus vecinos: Egipto, Siria, Jordania y el Líbano.

Sin embargo, el muro más grande del planeta es el que erigió Marruecos para la ocupación del Sahara Occidental de 2.720 kilómetros y rodeado de nueve millones de minas terrestres. Así mismo al principio del 2019 el gobierno español contrató la empresa armamentística ISDEFE para estudiar la modernización de las vallas de Ceuta y Melilla. El de Chipre con el trazado de su Línea Verde. El que separa Corea del Norte y del Sur. El de EEUU y México; India de Pakistán y el del Sahel.

Pero los muros no se han construido solo de cemento y hierro sino que los más ostensibles, denigrantes y que hacen tanto o más daño que los anteriores son los muros interiores, los de andar por casa, con las que se tropieza cada día el mas infeliz de los mortales. No solo en el ámbito de las administraciones públicas, donde se le considera un extraño; no solo en el de la sanidad, que aunque se sucedan ministros y ministras, consejeros y consejeras se seguirá tratando como un extraño, fuera del muro, apelotonado en una sangrante lista de espera (que dicen los responsables que han llegado que al fin se va a corregir… la cantinela de siempre), donde al menos en Canarias andamos por la cola con procesos invalidantes que se tienen que soportar 4 o 5 meses. Y aquí no pasa nada. Si tiene prisa por conservar la salud y algo de dinerito, ahí está la Quirón o la Ruber madrileña.

Muros se encuentran gran parte de la juventud que tras haber terminado una carrera universitaria tienen que irse de su tierra para poder traspasar el muro del paro o del desahucio personal y profesional. Muros los que pretenden engrandecer su convivencia tras no lograr una vivienda digna siendo la desesperanza lo único que encuentran en el ámbito del desamparo.

Muros en su nueva versión fabricados con los materiales que aporta la demagogia y la torpeza política que desde un narcisismo galopante lo más que se resalta con grandes arabescos es la confusión entre la realidad y la retórica facilona, puesto que son escandalosamente s tangenciales.