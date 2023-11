El éxito a cualquier precio tiene un coste muy alto

Una manera de conseguir éxito en cualquier entorno de la vida es compitiendo. Es cierto, que cierta dosis de competitividad puede llegar a ser positiva puesto que hace que apostemos por mejorar, mantener el ritmo y así, obtener buenos resultados tanto a nivel profesional, deportivo, o en la vida misma.

Nadie dice que aspirar a lo mejor sea nocivo, pero no todo vale. El problema surge cuando el mantener un puesto de trabajo, un rol, una posición, etcétera, supone pisotear a otros para conseguirlo, perder buenos valores como faltar a la verdad, al respeto, ningunear y, sobre todo, la pérdida de empatía cuando el éxito de uno implica a otros. En este sentido, hablamos de conductas destructivas que supone provocar altos niveles de ansiedad, mal ambiente, estrés, frustración, y por parte de quien lo practica, falta de civismo. Personas que, muchas veces por desconocimiento, por haber aprendido esta forma de alcanzar el éxito impulsadas únicamente por su ego, no admiten la cooperación de otros. Personas que no tienen en cuenta a nadie más que ellos, porque nadie más importa. «Solo importo yo, y ganar por encima de todo».

1.- Dar lo mejor de ti y esforzarte por superarte cada día es una virtud, pero cuando pretendes mejorar destruyendo a quien tienes al lado, es detestable. Recuerda que la vida da muchas vueltas por lo que «trata con mucho respeto a quien te encuentres en la subida porque algún día puedes encontrártelo en la bajada».

2.- Ojo con lo que psicología llamamos una actitud de escalada. Esto es un mecanismo de acción-reacción en el que ante lo que uno interpreta como una amenaza, se responde con una amenaza superior hasta llegar a una confrontación extrema.

3.- No busques invalidar ni negar la postura del otro. Puedes ganar por méritos propios. Eso es lo que te va convertir en un gran ganador, con un éxito bien merecido. Y si no, una derrota siempre es mejor que un éxito sucio.

4.- Cuidado con tus gestos y palabras porque dicen mucho de ti. Por mucha razón que creas tener, cierto tono de burla hacia el contrario, como puede ser: dirigirte a otro mientras te ríes con tono altivo y sarcástico, se puede considerar signos narcisistas donde lo que se busca es ganar y quedar por encima con el deseo de que el ego no se vea herido.

5.- Querer tener éxito es algo saludable y funcional, pero cuando tu obsesión por alcanzarlo afecta otros aspectos de tu vida o de los demás, puedes estar en problemas.

6.- Comportándonos con respeto, cortesía, haciendo alarde de buenos principios y valores incluso hacia nuestros rivales, demostraremos mayor ética profesional, y esto también es esencial y valorado para alcanzar el éxito.

7- Si quieres convertirte en un buen líder debes estar en un constante proceso de aprendizaje durante toda su carrera profesional. Gasta y emplea tu tiempo y energía en reciclarte, y no en conductas que hablan mal de ti. Las grandes empresas no buscan a tiranos o trepas, sólo gestores de equipo. La clave para ser uno de ellos no es otra que saber comunicar y ser eficaz en la resolución de conflictos. Aprovecharse y utilizar a un tercero para conseguir un beneficio propio sin importar los medios que utilice para conseguirlo, proyecta desconfianza, y al final, eso perjudica.

Recuerda que el mejor éxito en la vida es dejar huellas y no heridas.

