Entre besos y tiros

España se ha vuelto un lugar muy extraño. Un país donde un beso inapropiado, el de ese tipo excesivo llamado Rubiales, se convirtió en una noticia que estuvo abriendo periódicos e informativos de radio y televisión durante semanas. Las redes sociales explotaron, las tertulias se incendiaron y los juzgados hirvieron. La polémica subió a los palacios y bajó a las cabañas y en todas partes dejó memoria amarga de sí.

Luego, un día, un pistolero dispara un tiro a bocajarro en la cara de un político español en una céntrica calle de Madrid. El tipo sobrevive milagrosamente, porque el pistolero falla y le da en la cara en vez de en la cabeza. Se habla de que puede tratarse de un atentado terrorista propiciado por un gobierno extranjero: el de Irán. El Gobierno de España no dice esta boca es mía. Y la noticia es apenas un destello en la oscuridad informativa. Un suceso de segundo nivel. Como la detención de los supuestos autores, que se publica, sin mucha pena y ninguna gloria. ¿A ustedes les parece normal? Porque a mí no.

La distinta relevancia entre los dos hechos indebidos, el beso y el tiro en la boca, no se debe a nuestra morbosa propensión por las pasiones desatadas. Nuestro metabolismo social ha derivado hacia la digestión de la comida rápida de la frivolidad. Y cuanto más escandalosa mejor. Eso de que una potencia extranjera financie un asesinato en nuestras calles nos las trae al fresco. La amnistía política a los independentistas catalanes se produce precisamente por eso. Porque no tiene coste alguno en una clientela desinteresada. De hecho nos hemos tragado y casi digerido ya el relato de que la lucha por la soberanía no fue delictiva, que los incendios, la violencia callejera y la malversación de fondos públicos destinados al referéndum fueron legítimos. Y que un acuerdo entre partidos españoles, con la mediación de un extranjero, puede reescribir la realidad jurídica en nuestro país a conveniencia de la mayoría.

Y si deglutimos sin problema sapos de ese tamaño, ¿qué problema vamos a tener en tragarnos que se condone la deuda pública de una comunidad que se ha pasado las reglas fiscales por el arco del triunfo? Ninguno. Y menos aún nos vamos a escandalizar porque ocho millones de ciudadanos del Estado levanten una frontera fiscal como la del País Vasco, para convertirse, de facto, en un país soberano. Un país de Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Catalanes y vascos recaudarán sus impuestos y los gastarán dentro de sus propias fronteras, colaborando con el resto del Estado solamente con el pago de un cupo por los servicios prestados por la decreciente administración central en sus territorios. La consagración de la independencia por la puerta del bolsillo.

Todo esto seguirá transitando sin problema por las autopistas del desinterés de la ciudadanía por el enfrentamiento entre patriotas de un lado y del otro. Puigdemont, al fin y al cabo, no le ha dado pico a nadie sin permiso. Acabáramos. Habría sido su perdición.