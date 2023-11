Todos farfullaban exactamente lo mismo. En la tele, en la radio, en la calle, en los bares, en el Congreso… todos decían fielmente lo mismo. Generaciones iracundas repitiendo una y otra vez la calamidad nacional. Todos eran narradores omniscientes que conocían a la perfección las cosas reales y las eventualidades posibles. España se rompe, en prosa y en verso, se agrieta, se va para el carajo por culpa del Gobierno y sus socios catalanes y vascos que tan bien sirvieron en legislaturas pretéritas. Todo era así de real en Comala; todo era así de fantástico en la novela de Juan Rulfo, en la metáfora que se ha convertido España gracias a un realismo mágico altamente contagioso y monacal. Dicen que España se rompe en pedazos, que se desintegra y nos vamos todos derechitos al gulag a engordar butifarra. Cuentan los que miran de frente al sol que el temor se apropió de nuestro recuerdo evocando la innombrable época del gobierno socialcomunista, los bolcheviques que ocupaban y expropiaban las almas y las casas de la gente de bien, los mismos que nos obligaron a cambiarnos de sexo y abrazar la homosexualidad. Que decían todos que España se escacharra y se parte a la mitad, como una versión low cost del Imperio Bizantino y el Romano de Occidente, pero con los matices pintorescos del Lazarillo de Tormes vestido de chulapo. Yo podía pegar esa piel de toro que se descosía desde Finisterre hasta Perejil. No era de guerrero espartano cruzarme de brazos mientras algunos valientes militares y guardias civiles ejercían su derecho democrático a la sublevación. Ante tal preocupación, me puse a buscar indicios como los caballeros de Camelot al Santo Grial. Escudriñé a todo aquel que me alertara de una fractura prácticamente inevitable, de un caos sin precedentes que trincharía nuestro país por todos los puntos cardinales justo antes de la Eurocopa. Y como el Cid, pero más de patriota que de mercenario, indagué por el Menceyato cualquier pista que me llevara a las grietas de las que tanto nos habían prevenido desde los Visigodos. Pero nada, que todo estaba igual, un poco más sucio y con el muñeco de nieve en su sitio. Preguntaba y preguntaba el detonante de la ruptura, y la respuesta era siempre la misma: «España se rompe, se cargan la Constitución con cuatro votos». Así bramaban con el Águila de San Juan. Mi intriga y preocupación crecía con la misma intensidad que la cartera de los generosos millonarios de la amnistía fiscal. Nada, no veía huella alguna de la hecatombe revelada. Y así, presto y dispuesto, tomé rumbo a Castilla la Nueva para endosarme un cochinillo en el Restaurante José María y de paso analizar los cimientos del acueducto, no vaya a ser que las grietas del país empiecen por la invencible Segovia. Pregunté a los provincianos, celtíberos y patriotas varios por la incógnita que motivó mi viaje, que no era otra que averiguar el origen de la ruptura de España: «Nuestro país se rompe, únete que se cargan la Constitución y la libertad; ¡arriba España!», relataban los nostálgicos del bajito de Ferrol. Ya en Madrid pude comprobar, cual testigo privilegiado, cómo falangistas, carlistas, nazis, franquistas, estalactitas y estalagmitas defendían el Estado de Derecho y la Constitución Española a pie de calle. Hasta los atónitos japoneses sacaban fotos para inmortalizar un oxímoron castizo bañado en honor y sangre. Sin embargo, algo molesto por una aventura tan poco productiva, tomé por unanimidad la opción más rentable, aquella que decía que «España se rompía… y punto». Al llegar a casa todo seguía igual. Carmen todavía sin trabajo. José no podía pagar el alquiler y a María le habían denegado la beca. Román seguía de falso autónomo y su primo curraba doce horas con un contrato de ocho para sacar adelante a su familia. Las grietas que sí se ven. Por lo menos me comí un cochinillo de bandera. No se vaya a romper España y yo sin comer.