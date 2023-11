Primer movimiento

Una vez acabadas las exequias de Jerónimo Saavedra e instalado Ángel Víctor Torres en el despacho ministerial, la nueva etapa para el socialismo canario, y en particular para los cambios en el poder interno del PSOE, queda abierta. Y la primera decisión es el nombramiento del delegado del Gobierno central en Canarias, toda vez que Anselmo Pestana no continuará. Los delegados del Gobierno son nombrados por el Consejo de Ministros y si bien dependen orgánicamente del presidente del Gobierno, lo hacen funcionalmente del Ministerio de Política Territorial: justo el departamento que dirige Torres. De esta manera el expresidente del Gobierno autónomo tendrá muy probablemente todo el poder en sus manos para decidirse por la persona que crea más idónea para el cargo.

La sensibilidad en el PSOE tinerfeño apunta a que el próximo delegado del Gobierno debe ser un militante de su organización insular. También es cierto que los dirigentes y cuadros tinerfeños no están en condiciones de lanzar ningún órdago. La organización estaba muy debilitada incluso cuando Pedro Martín brillaba –es un decir– al frente del Cabildo Insular y ahora vuelve a esa decadencia interminable que la caracteriza desde hace cerca de veinte años. Martín no se ha ocupado en ningún momento de su mandato como secretario general en la ardua tarea de recuperar músculo partidista. En realidad es una labor que le provoca bastante grima. Pasear por las agrupaciones locales le recuerda sus esclavizadoras visitas a las asociaciones de vecinos de Guía de Isora. Tiene una visión principesca de su liderazgo y no está dispuesto a cambiarla, aunque solo acaudille un mediocre reino de pesadumbre. Ahora dormita cómodamente en el Senado. Tal vez le tentaría lo de la delegación del Gobierno. No exige demasiados sacrificios laborales, otorga visibilidad institucional y puede convertirse en trampolín para intentar recuperar el Cabildo en 2027. Pero la experiencia del compañero Anselmo Pestana no parece muy estimulante. Porque Pestana correteó todo lo que pudo alrededor del volcán de Cumbre Vieja, se gastó los labios en besamanos de reyes, ministros y secretarios de Estado, se tomó miles de fotos entre sonrisas y lágrimas y aun así no pudo evitar la mayoría absoluta de CC en el Cabildo de La Palma. Lo más importante en el caso de Martín es que no parece, la verdad, que Torres se lo vaya a ofrecer. Quien sí es objeto de chismografía al respecto –una chismografía quizás propiciada por él mismo– es Gustavo Matos. Hasta la pasada primavera estaba seguro de repetir como presidente del Parlamento, pero el pacto entre CC y el PP lo impidió. Torres le cerró el paso a lo que deseaba, la portavocía del grupo socialista, pero lo dejó de vicepresidente primero. Está bien pagado, pero le aburre muchísimo, y así no se luce nada. Matos se muestra convencido de que podría ser un delegado eficaz, modernuqui y con capacidad de revitalizar la institución. Cuota tinerfeña. Y apoyada por La Laguna. O eso dice que dicen. O viceversa.

Sin embargo, en todo este hervidero de comentarios circula que desde Madrid se vería con simpatía que el cargo lo ocupara una militante. El feminismo ocupacional de la reciente cultura del partido. ¿Nombres? Circulan muchos, hasta el de Patricia Hernández, porque suicidas hay en todas partes. También puede escucharse a quienes hablan osadamente de Nira Fierro, pero tendría que abandonar la secretaria de Organización, o no. Por lo demás, y hasta hace dos días, Fierro estaba destinada a asumir la presidencia del grupo parlamentario, sustituyendo a Torres, mientras Sebastián Franquis continúa como el portavoz que peor vocaliza en la Cámara regional. La candidata que parece más verosímil es la diputada Tamara Raya, quien estuvo bastante tiempo en el Congreso de los Diputados cosechando más pena silenciosa que aclamaciones de gloria. Cada una de estas decisiones afectaría al ecosistema del PSOE canario y tendría un efecto en las relaciones de poder en la cúpula de la organización socialista bajo una premisa: Torres quiere seguir siendo el secretario general, ahora y en el 2027, y baja a dejarse el resuello para conseguirlo.