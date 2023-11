Nombramientos y previsiones

Anda la gente revolucionada porque han nombrado un ministro canario en el nuevo Gobierno y lo celebran como si nos hubiera tocado la lotería. Pero no sé yo a qué viene tanto despendole. Porque resulta que hemos tenido bastantes aborígenes sentados en los Consejos de Ministras, Ministros y Ministres y no he visto que nos haya servido de gran cosa a los canarios. Entre otras cosas porque los nuestros se nos vuelven peninsuleros en dos telediarios.

A Ángel Víctor Torres, además de por sus muchos méritos, se lo han llevado a Madrid cumpliendo un viejo rito del socialismo: no hay líder que pierda unas elecciones en las islas que no se acaben llevando a mejores destinos. Le pasó a Jerónimo Saavedra, luego a López Aguilar y ahora a Torres. Paso por alto a José Miguel Pérez, porque a ese caballero no lo sacan de las islas ni con un destornillador. Torres, además, va a cumplir una función fundamental como responsable de Memoria Democrática. A un presidente amnésico como Sánchez, que se olvida hoy de lo que dijo ayer, le vendrá de maravilla tener a alguien que se lo recuerde. Este miércoles, en el Parlamento Europeo, se va a debatir eso de la amnistía, que ha llevado a miles de personas a manifestarse. Hay gente dentro del PSOE que anda sorprendida por la virulencia con la que ha reaccionado la peña al acuerdo con los independentistas. Se habrá pacificado Cataluña, pero a cambio de sublevar a muchos españoles. Si alguien pensaba que con la firma del acuerdo político y la investidura las aguas volverían a sus cauces se equivocó de cabo a rabo. El mundo judicial, el del lawfare y el otro, está casi tan revuelto como las calles. Y la oposición anda dispuesta a exprimir la falta de palabra presidencial hasta la última gota. Que no haya ningún representante de Podemos en el nuevo Gobierno de Sánchez dibuja los contornos de una ensalada de hostias en la extrema izquierda más allá del PSOE. El divorcio entre Yolanda Díaz, como máxima responsable de Sumar, y las huestes de Iglesias, Montero y Belarra es ya una guerra abierta cuyo alcance, de momento, es impredecible. Así que Pedro Sánchez, milagroso equilibrista de los filos de todas las navajas, no solo tendrá que lidiar con la terca obstinación de Puigdemont, que sigue erre que erre con la matraquilla del referéndum de autodeterminación; con los enfrentamientos intestinos de los independentistas catalanes y con decidir si va a apoyar a la derecha del PNV o a la izquierda abertzale de Bildu en el País Vasco. Además, por si fuera poco, tendrá que intentar que la bronca de sus izquierdas no le agriete la mayoría parlamentaria en unos momentos en que está el moño para farolillos, con el desgaste que le está trayendo la aprobación de la Ley de Amnistía, que va a traer más cola que las autopistas de Tenerife. Si ese hombre es capaz de trasegar con todos esos egos, esos reinos de taifas, esas crisis y esas presiones… Si es capaz de sobrevivir a todas esas espadas y esas paredes, les auguro que va a presidir este país hasta que las ranas críen pelo.