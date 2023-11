Humanizar para frenar el conflicto

Las noticias sobre Gaza han vuelto a poner sobre la mesa el concepto de deshumanización, pero desgraciadamente son muchos los ejemplos a lo largo de la historia en los que se ha negado la condición humana a personas de determinados colectivos. Hasta 1865 los africanos esclavizados y llevados a Estados Unidos fueron tratados como animales de carga en las plantaciones y contabilizados como propiedades para valorar la riqueza de sus dueños. Otro claro ejemplo de deshumanización lo encontramos en la propaganda nazi, en la que los judíos eran descritos como ratas, parásitos o monstruos. Esto asentó las bases sociales que llevaron a las vejaciones y agresiones públicas para pasar, posteriormente al exterminio del enemigo. Sin embargo, como señala David Livingstone, no son cuestiones del siglo pasado, sino que siguen estando muy presentes en la actualidad: en la crisis de los refugiados de Siria, en la invasión rusa de Ucrania, y ahora, en el genocidio del pueblo palestino. Pero, ¿en qué consiste la deshumanización?, ¿cómo llegamos a negarle humanidad a otras personas? Entender algunos de los procesos cognitivos que llevan a deshumanizar a otros es fundamental para no convertirnos en verdugos porque, citando a la catedrática en Psicología Social Mª Nieves Quiles, todos podemos ser Caín.

Empecemos por el principio. Si alguna vez has hecho algo de bricolaje es probable que sepas que existen tornillos de diferentes tamaños, con distintos tipos de cabeza y para diferentes materiales. Imagina que vas a la ferretería y pides 10 tornillos de 5 mm para madera, pero que la persona que te atiende tiene todos los modelos mezclados en una caja enorme y tiene que ponerse a buscar lo que le acabas de pedir. Esto le llevará un buen rato. Afortunadamente, los ferreteros tienen los tornillos clasificados y ordenados por categorías, lo que hace que el tiempo de espera se reduzca a unos pocos minutos. Algo parecido hace nuestro cerebro con las personas y otros elementos que percibimos en el día a día para poner orden al caos de estímulos constantes que recibimos. Y lo hace de manera casi automática para economizar sus recursos, ya que nuestro cerebro suele tomar bastantes atajos y no le gusta perder el tiempo. De modo que, antes de empezar a interactuar con otra persona, es muy probable que la hayamos clasificado sin ser conscientes de ello: hombre o mujer, rubia o morena, extranjera o nacional, de izquierdas o de derechas, buena o mala, del Barça o del Madrid y, así, con miles de categorías que pueden coexistir entre sí. En este sentido, categorizar a otros seres humanos no es algo malo, ya que su finalidad es simplificar y organizar nuestro entorno. Sin embargo, el problema comienza cuando esa categoría (ej. palestinos, árabes) la asociamos con estereotipos que nos generan cierto malestar o que nos llevan a valorar negativamente a la persona y al grupo social en el que la hemos clasificado, haciendo que todo pueda reducirse a un nosotros frente al ellos.

Desde la Psicología Social se ha demostrado que el hecho de categorizar a las personas en estos dos bandos, nosotros y ellos, hace que consideremos a los integrantes de nuestro grupo, casi de manera automática, como más inteligentes, más eficaces, más morales y con más capacidad para razonar y para experimentar sentimientos elaborados y profundos. Así, cuantas más diferencias percibamos entre nosotros y ellos y más emociones negativas se despierten hacia las personas de ese grupo, mayor será la creencia de que son menos humanos. Si además esta disparidad grupal e imagen negativa de los otros se fomenta de manera continuada en el tiempo desde los gobiernos y los medios de comunicación, estaremos bajo propaganda ideológica y bajo un sesgo mediático de la información muy difícil de contrarrestar. Mostrar de manera repetida a un grupo de personas como menos humanos y más próximos a seres salvajes, irracionales, terroristas y enemigos hace que se incrementen las agresiones y la violencia sistémica hacia ese colectivo. De hecho, ya conocemos su efecto en la Alemania nazi o en la Rusia de Putin. De este modo, se crea un caldo de cultivo perfecto que permite justificar genocidios y masacres de los otros. Total, es como llevar cerdos al matadero. Su pena es menos dolorosa de que lo que sería para nosotros, sufren menos que nosotros y se comportan como bestias. ¿O no?

En este sentido, los mensajes que estamos recibiendo sobre Gaza e Israel promueven esta clasificación dicotómica del nosotros y de ellos, con una imagen completamente opuesta de lo que se muestra de unos y otros. De quienes están en el lado israelí conocemos muchos detalles personales: si son madre, marido o hija, su edad, si estudian o trabajan y cómo están viviendo toda esta tragedia. Les ponemos cara a través de fotografías y ruedas de prensa. Esta información facilita que nos identifiquemos con este grupo, y así se convierten en los nuestros. Por el contrario, para referirse a los palestinos se utilizan expresiones como «animales humanos» y enemigos a abatir. No conocemos nada de su trayectoria personal. ¿Quienes son?, ¿quién es su familia?, ¿cuál es su historia de vida?, ¿cuáles son sus deseos y sus miedos?, ¿qué les ha sucedido desde el pasado 7 de octubre? No sabemos responder porque solo son números. Más de 10.000 hasta la fecha.

Contrarrestar la información sesgada que recibimos no es sencillo porque necesitamos tiempo y esfuerzo cognitivo, cosa que a nuestro cerebro no le gusta especialmente. Sin embargo, es nuestro deber moral combatir este tipo de mensajes si no queremos repetir nuestra historia más reciente. Si queremos que cese el fuego y el genocidio del pueblo palestino. Algunas de las cosas que podemos hacer para contrarrestar nuestros prejuicios es buscar información de medios palestinos, leer sobre el origen y estado de este conflicto y seguir cuentas que narran vivencias personales (como la de @motaz_azaiza). También ayuda pensar en las cosas que nos unen, ya que suelen ser más que aquellas que nos diferencian. Además, ¿qué tiene de malo la diversidad?, ¿acaso no nos enriquece? Y, por último, pero no menos importante, te propongo que los mires a la cara, que los mires a los ojos. Puede ser un ejercicio duro, pero necesario que despertará nuestra empatía con estas personas. ¿Qué te hace pensar que no están llenos de dolor y sufrimiento al ver morir a familiares, vecinos y amigos?, ¿qué te hace creer que no están muertos de miedo?, ¿pueden dormir por las noches?, ¿qué hacen durante el día para que sus hijos e hijas no vivan en continuo pánico? Acaso, ¿no están rotos en vida como lo estarías tú?