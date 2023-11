Más sabe perrosanxe por perro

Soy fan de España. Quizá no es del todo correcta esa afirmación, quizá no sólo soy fan de España sino que la amo. Amo España. Esto es así, le pego un manotazo al globo terráqueo y lo veo girar y girar y girar ninguno de los países que desfilan ante mi mirada me hace sentir lo que siento cuando Pedro Sánchez señala a Alberto Núñez Feijóo en la primera sesión del debate de investidura y se ríe de él en su cara, una carcajada con la boca abierta y los hombros moviéndose para seguirla. No la contiene, no se la guarda. El pecho subiendo y bajando. La frase demoledora como un disparo al pecho: «Nace la original teoría de No soy presidente porque no quiero». Se ríe de él con todas sus ganas, resulta imposible no sonreír un poco, es gracioso. Añade: «Señor Feijóo… No es presidente porque no quiere. Es más, ha llegado a proclamar que es el primer español que renuncia a ser presidente del gobierno pudiendo serlo». La voz le sale chistosa porque se sigue riendo y no se aguanta las carcajadas. Cómo no amar este país, cómo no llevarse la mano al pecho por Españita si nuestro Congreso de los Diputados cada día se parece más a un episodio de uno de los mejores realities que existen, The Real Housewives of Beverly Hills. Faltas de respeto a tutiplén, rencores, envidias, no sé qué más puede pedir el espectador. Al principio me costó pillarle el gusto porque no entendía qué podía haber de interesante en seguir las vidas de un grupo de mujeres evidentemente desequilibradas y borrachas de privilegio y poder, pero en el tercer episodio comenzaron a pelearse y apuñalarse entre ellas y lo entendí. Nos gusta el chisme, sobre todo cuando ni tiene nada que ver con nosotros. Ya no nos metemos a separar a las personas que se pelean, ahora sacamos el móvil y las grabamos. Entiendo que no es una opinión que todo el mundo comparte, a algunas personas les parece de mal gusto ver cómo un grupo de mujeres ya adultas se acusan de adicciones a los estupefacientes o se dicen cosas como «Cállate ya, bestia, que eres una bestia, envenenas todo lo que tocas, bestia» o «Métete un trozo de pan en la boca a ver si te calmas un poquito». Hay quienes disfrutan yendo a países africanos o latinoamericanos a sacarse fotos con niños de pieles más oscuras que las nuestras para sentir que son seres humanos fantásticos que han hecho una buenísima acción, como si estuviesen en un zoo o en un safari en el que la principal atracción es otro ser humano con menos suerte en la vida. Yo me lo paso pipa en los zoos que exponen las vidas miserables de los de arriba. Pongamos, pues, que me gusta equilibrar las cosas.

Se dice: «Europa nos está mirando» para censurar comportamientos como los que hemos visto estos días en el Congreso, pero sospecho que nadie que nos esté mirando en Europa pueda entender del todo lo que está pasando aquí, hace falta ser español, hace falta haberse criado en esta maravilla de país para comprender frases como «Más sabe el perro sanxe por perro que por sanxe». La prensa internacional lo intenta, en Público incluso se atreven a traducir algo que termina en «Sánchez the dog is smarter because he´s a dog, not because he´s a Sánchez» pero si usted sabe algo de inglés llegará a la misma conclusión que yo: la literalidad de la traducción rompe el chiste, ya no hace gracia. Tampoco hace gracia que se esté intentando convertir nuestra bandera en un arma. Cuando no es un arma, es un símbolo de exclusión usado por todo aquel que no cree que los principios democráticos de este país se deban aplicar a todos sus ciudadanos por igual, tanto los deberes como las libertades. Envolverse con la rojigualda mientras se grita «Con los moros no se atreven» o «Estas son las ministras del PSOE» a la vez que se ondean muñecas hinchables no es libertad, es violencia. Sí, lo cierto es que amo España, pero estos días siento algo de miedo. Me da miedo que haya gente repitiendo todos los días que estamos sufriendo un golpe de Estado y que tenemos un gobierno ilegítimo capitaneado por psicópatas –así llama Federico Jiménez Losantos a Pedro Sánchez en la radio, psicópata– porque entiendo que no respetan la voluntad de la mayoría de los españoles ni la democracia. El peor enemigo del humor siempre fue el miedo.