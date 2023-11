Hoy es siempre y mañana es ayer

Los políticos españoles son mucho de meter una cita en medio de un discurso. Por darse el pisto. Una lechuga entre un mar de coles porque piensan que enriquece el guiso oratorio. Pero a veces, con las prisas, se mete la cita y la pata. Pasó el otro día en el Congreso, con Sánchez y Feijóo manoseando palabras de Antonio Machado y mezclándolas con otras del cantautor Ismael Serrano. «Hoy es siempre todavía y Toda la vida es ahora. Ahora, ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos». ¿Hoy es siempre todavía? ¿De verdad? ¿O es que siempre es hoy? ¿O tal vez que todavía es hoy por siempre? ¿Qué hace esa gente tocándonos los oximorones cuando deberían estar ocupados en resolver las listas de espera?

Ninguno de esos ilustres rebenques, que lideran tantas esperanzas frustradas, se detuvo a pensar en la triste lección que podría darles el recuerdo de los hermanos Antonio y Miguel Machado. La imagen de una España trágica, de hermanos separados por el tajo de una guerra civil a la que unos y otros, paso a paso, se fueron empujando. Casi igual que hoy, aunque no tengamos pistoleros ni pistolas. Al menos por ahora.

En la toma de posesión de Pedro Sánchez, el viernes pasado, el Rey de España estuvo más serio que un palo. Eso da medida de cómo están las cosas. Los socios del presidente, que prometió cumplir y hacer cumplir la Constitución «como norma fundamental del Estado», son los que quieren cargársela. A ella y al rey. Son los que jalean la vuelta a España de Carles Puigdemont convertido en un héroe y aplaudido por los mismos que gritan contra el rey emérito, por el momento solo responsable confeso del asesinato de un elefante, cada vez que regresa de visita.

Yolanda Díaz, líder de Sumar, ha ofrecido al podemita Nacho Álvarez un ministerio de un Gobierno que aún no se ha negociado oficialmente. ¿Qué hace Yolanda vendiendo yogures cuando aún no está abierto el supermercado? Es que hay prisa. La líder de Sumar, que no da puntada sin hilo de alta costura, lanzó esa oferta envenenada para colocar a Irene Montero frente a la cruda verdad: que lo suyo es una ambición personal; que quiere un cargo y que esto va de lo de siempre, de personas y sillones. Nacho Álvarez, de la ejecutiva de Podemos y secretario de Estado de Derechos Sociales, tardó tres segundos en anunciar que se marchaba a su casa después de que Ione Belarra dijera que la única ministra posible es Irene Montero y el únique Ministerie el de Igualdad.

Ya tenemos el primer acto en el escenario de la kale borroka en la extrema izquierda. El apoyo de Sánchez en el Congreso sigue siendo suficiente sin los cinco votos de los diputados de Podemos, siempre y cuando estos no voten con la oposición, cosa que hoy parece impensable. Pero sin ellos solo le separarían tres escaños de la oposición. Y esa proximidad da vértigo incluso a un trapecista político que ha sido capaz de caminar sobre un alambre jurídico tendido sobre las cataratas de la amnistía.

En la trastienda de la investidura pudimos observar también las embestiduras de los independentistas. El cabreo de Miriam Nogueras, la portavoz de Puigdemont, que amenazó a Sánchez con no apoyarle si no cambiaba su discurso y hablaba de una puñetera vez de la amnistía. Y las amenazas explícitas de Rufián, de ERC, desde la tribuna. Esta va a ser una legislatura inolvidable. Va a tener razón Machado. En España hoy es siempre todavía y mañana siempre es el puñetero ayer.