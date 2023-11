La reiteración como enfermedad

Pese a contar con una duración de apenas cien minutos, he de confesar que The Marvels me resultó pesada. Como productora cinematográfica, Marvel ha vivido tiempos brillantes, pero actualmente padece una importante crisis de identidad. Tras acumular decenas de estrenos, a dicha empresa sólo le queda por ofrecer una evidente reiteración de tópicos y una cansina repetición de fórmulas. Sobre todo, resulta muy palpable la decadencia en el guion y en la trama, ideados para atraer a esos antiguos aficionados que disfrutaron en las primeras cintas de este peculiar universo con la esperanza de contentarlos por medio de algún producto similar. El problema estriba en que no es similar, sino peor y con nulas posibilidades de sorprender ni asombrar, habida cuenta de que parece la copia más endeble de un original perdido en la memoria.

A mí me gustó la saga de Spiderman dirigida por Sam Raimi y también me interesó la trilogía de Capitán América. Reconozco, asimismo, que me divirtió la entrega inicial de Guardianes de la Galaxia, y que considero buenos algunos momentos de Doctor Strange. Otros títulos, por el contrario, nunca me llamaron la atención (Ant Man, por ejemplo), y creo que algunos personajes han padecido una evolución pésima (caso de Thor). Sumando las aventuras de cada uno en solitario y las que comparten juntos, se alcanza la cifra de 30 producciones en apenas dos décadas, una auténtica avalancha que a mí me ha saturado y, en ocasiones, incluso hastiado. Esta segunda propuesta de Capitana Marvel constituye un paradigma de esa enfermedad de Marvel Studios: o van a morir de éxito o van a degenerar en una espiral de cintas rodadas como churros para incrementar sus números. Nia DaCosta, realizadora de la versión de Candyman de 2021 y, con mejor fortuna, de Little Woods (2018) se coloca detrás de la cámara, pero su labor no salva una producción caótica y un proyecto desnortado. Alguien tendría que aportar una pizca de sensatez y evitar como forma de hacer cine semejante reincidencia de ideas exprimidas. Ignoro qué había en la mente de la joven cineasta neoyorkina al aceptar este reto, pero dudo mucho que haya quedado satisfecha con el resultado. Carol Danvers, alias Capitana Marvel, ha recuperado su identidad arrebatada por los tiránicos Kree y se ha vengado de la Inteligencia Suprema. Sin embargo, unas consecuencias imprevistas conducen a que cargue con el peso de un universo desestabilizado. Cuando sus deberes la envían a un agujero de gusano anómalo vinculado a un revolucionario Kree, sus poderes se enredan con los de Kamala Khan (alias Ms. Marvel), la heroína de Jersey City, y con los de la sobrina de Carol, la Capitana Monica Rambeau. Tan insólito trío deberá formar equipo y aprender a trabajar de forma conjunta para salvar ese universo. The Marvels ostenta el dudoso honor de presentar el coste por minuto más caro de todos los largometrajes de su famosa productora: un presupuesto de doscientos veinte millones de dólares destinados a una aparatosidad visual bastante insípida durante un metraje de una hora y tres cuartos. No existe ambición artística ni especial interés por modular los personajes. Se trata, simple y llanamente, de otro instrumento para recaudar. La actriz Brie Larson, ganadora del Oscar en 2016 por su actuación en La habitación, repite como Capitana Marvel y, más allá de la popularidad y posicionamiento en la industria que le pueda proporcionar este papel, no lleva a cabo una interpretación que contribuya en absoluto a consolidar su carrera. Le acompañan Teyonah Parris (El blues de Beale Street), Gary Lewis (Billy Elliot: quiero bailar) y Samuel L. Jackson (Pulp Fiction), comodín de gran parte de estos episodios. Título: 'The Marvels' Director: Nia DaCosta Intérpretes: Brie Larson, Teyonah Parris, Samuel L. Jackson