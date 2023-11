El Teide: Zona Catastrófica

Hace solo unos días que se ha dado por definitivamente extinguido el fuego que se desató en los altos de Arafo el 15 de agosto y que afectó a doce municipios de Tenerife, con un perímetro de noventa kilómetros. El fuego llega a Chipeque en doce horas y en unos días se planta a las puertas de Tigaiga, en la otra punta del Valle de La Orotava. Otro incendio forestal provocado que se escapa. Uno más. Como ocurrió en Gran Canaria y en La Palma, y como ha pasado en Tenerife media docena de veces desde que tengo memoria. El pasado domingo me decidí a volver al Parque Nacional del Teide y, a decir verdad, no es una excursión que recomiende. Hablaré de cómo está el orgullo de toda Canarias, aún a riesgo de que me llamen cuñado. Me da igual serlo, porque es muy importante que se sepa cómo ha quedado nuestro monte tras el peor incendio que se recuerda. Y me pregunto: ¿Qué sé yo de controlar y apagar incendios? Mire, ni idea, no sé cómo se hace y tampoco soy quién para decir a nadie cómo hacerlo. Ahora bien, también tengo una cosa clara: Quienes se responsabilizaron de ello tampoco saben.

Parece que cuantos más esfuerzos hacemos en coordinación y más niveles de alerta existen, peor es el sistema. Y, encima, es de chiste que los vecinos de la zona sepan quién es el pirómano y puedan identificarlo, como se sabía quién era el pirómano en Los Realejos. ¿Hasta cuándo esta impunidad? ¿Por qué sale prácticamente gratis quemar el monte en Canarias? ¿Es que nadie puede activar al Ministerio Fiscal para que actúe? Cuando está ardiendo lo poco de verde que le queda a este Archipiélago nos damos cuenta de lo descuidado que está nuestro patrimonio natural, convertido en basurero, y los márgenes de las carreteras hasta arriba de hierbajos y pinocha, listos para servir de combustible y hacer el monstruo incontrolable. ¿El cortafuegos de Anocheza? ¿Sirvió de algo? Y llegan las cantinelas: «Es que los hidroaviones no sirven para Canarias». «Es que si ponemos una base fija los propios pilotos acaban cometiendo una locura». «Es que hay demasiados árboles y la masa forestal es muy densa». «Es que el incendio está perimetrado, pendiente de ser estabilizado (o similar)». Consuelo de tontos. Después de días con el ruido de los hidroaviones sobre nuestras cabezas nadie puede hacernos tragar que no hace falta una base permanente. Habrá que plantearse destacamentos fijos en los puntos en que podría originarse un incendio. Lo mismo son grandes inversiones en medios humanos y materiales que serían más que rentables a largo plazo, pero planificar no es vistoso. Nada comparado con una fotografía con cara de preocupación, las ojeras hasta el suelo y el más raído polo que encontraste en el armario. Un puntal. Este 11 de noviembre de 2023 hasta las retamas están carbonizadas. No hay ni lagartos. Esto es un verdadero desastre medioambiental y urge proceder a la declaración de zona catastrófica en la isla de Tenerife. Y el cambio climático es una triste realidad: No llueve, no nieva, no nada. Por favor, empecemos ya a prevenir lo que estamos haciendo con el escaso patrimonio natural que tenemos, es urgente activar una verdadera estrategia canaria frente a los incendios forestales y trabajar en beneficio del medio ambiente, de la sostenibilidad de unas islas que pronto no van a tener nada de afortunadas. Gracias a quienes trabajaron por el control y la extinción del fuego. Viendo lo desolador del paisaje que nos ha quedado, puedo imaginar lo que pudo ser estar en medio de semejante infierno pilotando un avión o con una manguera en la mano, ayudando a desalojar casas. Ustedes sí merecen todo aplauso. Al resto, a aquellos que de verdad pueden hacer algo más que sacarse una foto, solo un consejo: Suban desde Las Raíces a El Portillo y piensen si estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos. Lo siento si estos mensajes molestan a alguien. Mucho más me ha molestado a mí tener que ver hasta las piedras negras por el fuego.