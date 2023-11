Pobreza y felicidad

Alguien cita en una tertulia radiofónica un estudio, un informe, unas estadística, es decir, cualquier adivinanza polimorfa, según el cual Canarias es la comunidad española donde se vive peor y, sin embargo, sus habitantes se declaran los más felices. Es una forma delicada de llamarnos idiotas, pero me cuidaré mucho de quejarme indignadamente. Porque, en efecto, en términos colectivos puede que seamos realmente imbéciles. Pero puede, igualmente, que uno se declare feliz para no parecer idiota del todo. El trabajo no abunda, los sueldos son una mierda, la vivienda, inalcanzable, y resulta imposible consensuar reformas para salir de un círculo de prosperidad frágil y crisis estructurales. Pero no renuncio a ser feliz diez minutos al día por lo menos. Una pequeña, efímera y recoleta felicidad, por supuesto. En algunos países donde la situación es mucho peor uno se asombra de la alegría de la gente en las calles y del humor salpicándolo todo en las conversaciones. Hasta ironizan con sus tiranos. En Cuba los chistes sobre Fidel Castro eran infinitos y lo más curioso es que podían convivir perfectamente con cierto respeto por el Comandante. Como aquel en el que Fidel, en medio de un discurso, asegura con voz tronante: «¡En la Cuba de hoy ningún cubano se acuesta sin haber cenado!». Una voz trémula dice entre la multitud: «Yo no he cenado, Fidel». Y Castro piensa durante dos o tres segundos y le replica con voz pausada: «Pues no te acuestes, chico».

En esa felicidad, en el juguete a menudo roto y atado con cuerda de la felicidad doméstica, del balneario de los amigos, de las costumbres que nos higienizan supuestamente el alma (la playa, el fútbol, las copas, los carnavales enamoraditoestoydeti) se refugia la peña en unos tiempos que son muy jodidos, como todos los tiempos en las ínsulas baratarias. Porque nos negamos ver la realidad y las élites políticas y empresariales, con sus sonrisas portátiles y su desvergüenza extractiva, contribuyen activamente a esa ceguera. Es exasperante intentar explicarlo: un país cuya tasa de desempleo más baja fue nada menos que del 10% de la población activa hace ya más de 15 años, un país con una productividad total y por hora trabajada roza ya lo miserable y sigue bajando, un país que solo crea un empleo basura recurrente ligado al turismo y al comercio, un país con unas universidades al borde de una crónica asfixia financiera desde hace dos generaciones, un país donde se ha detuvo el ascensor social ya en el siglo pasado es un país fracasado. No hay manera de salir del pozo. Es más: en todos los índices positivos de desarrollo económico y cohesión social nuestras cifras divergen cada vez más de la media europea. El pozo es cada año un poco más oscuro y profundo. Si no dispusiéramos de los benditos estabilizadores sociales –el seguro de desempleo y una panoplia de ayudas asistenciales, unos sistemas educativos y sanitarios públicos, los fondos de UE en coyunturas corrientes y extraordinarias– estaría servida una elevadísima conflictividad social. Por eso me irritaba extraordinariamente el optimismo triunfalista y pazguato del anterior gobierno. Por eso mismo –igualmente– espero que el actual Gobierno defina lo que los cursis llaman una hoja de ruta que ordene y ejecute las reformas urgentes que necesitan las islas con el más amplio apoyo político y parlamentario. Para que los canarios dejen de utilizar su supuesta felicidad como una trinchera desde la cual guarecerse del fracasado y a menudo doloroso proyecto de una convivencia próspera y libre. Porque en último extremo eso no tiene nada que ver con el ideal de la felicidad, sino con una complacencia resignada a lo inevitable, a veces risueña, otra melancólica. La felicidad, más que un derecho, es la consecuencia del cumplimiento de un deber, y en ella se entrecruzan lo público y lo privado, «La felicidad es lo que merece el hombre que emplea su liberad para hacer el bien», dice bien Fernando Savater. No, no somos felices, y no porque las circunstancias impidan nuestra dicha, sino porque hemos renunciado a intervenir en nuestra circunstancias.