Tanto tienes, tanto vales

Hay un viejo axioma que dice: no te metas en medio de una pelea entre dos, porque siempre alcanzas. Se suele cumplir. Y justamente ahora estamos en medio de una bronca sin precedentes entre los bloques radicales en los que se ha dividido la política española: las derechas y las izquierdas; los españoles y los que quieren ser otra cosa. Ponerse ahí en medio es tener la seguridad de que vas a alcanzar por los dos lados.

Coalición Canaria votó al candidato a la investidura del PP mientras los troles progresistas los ponían a parir, porque era una investidura fallida, porque estaba apoyada por la extrema derecha y porque a Feijóo le huelen los calcetines. Le dieron estopa hasta en el carné de identidad. Pero los nacionalistas resistieron y votaron a favor.

Ahora, ante la investidura de Sánchez, está ocurriendo exactamente lo mismo. Los fanáticos de la derecha acusan a los nacionalistas de poner en Moncloa a quien consideran que está dispuesto a vender el Estado por seguir con el trasero en la presidencia del Gobierno.

No hay nada gratis en la vida. Coalición Canaria ha negociado con el PSOE una financiación extraordinaria para las islas que suma muchos millones. Ponle que por encima de cuatrocientos más al año. Y además son conscientes de que si no apuntalan la nueva mayoría, Hacienda retendrá las partidas destinadas a Canarias, como ya ha venido pasando en otras ocasiones. Porque aquí no estamos en un Estado neutral, sino en un país donde se aplica el estás conmigo o contra mí.

El apoyo de Coalición a la investidura no es fácil. Los dirigentes nacionalistas saben que va a tener un costo electoral. Hay una parte del voto nacionalista que entendería un pacto con los socialistas, pero que detesta a Pedro Sánchez, que consideran la peor calamidad. Un tipo que por salvar su pellejo político es capaz de faltar a sus palabras, aprobar un indulto, cambiar el Código Penal o presentar una Ley de Amnistía. Y todo eso sin que se le mueva el flequillo.

El voto canario es irrelevante porque Sánchez saldría elegido en todo caso. Ya tiene apoyos suficientes. ¿Por qué, entonces, quiere contar a toda costa con él? Pues porque amplía el espectro político, aisla al PP con Vox y le permite poner la cabellera de un partido moderado en su cinturón. Y porque sabe que va a gobernar apoyado en una mayoría que es un polvorín. Tarde o temprano, Podemos la va a liar con Sumar; el PNV se va a atizar con Bildu o Junts acabará con Esquerra como el rosario de la aurora.

El PSOE tendrá que lidiar con esa endiablada geometría cambiante. Y necesita votos estables. Por eso va a dar tantísimo dinero a los canarios por un voto que no necesita ahora, pero que igual pasado mañana resultará fundamental. Coalición ha optado por ordeñar para Canarias. Los millones para La Palma. Lo de las guaguas gratis. Poner más medios para la migración…

Alguno dirá que los catalanes, con la quita de la deuda y la cesión de todos los impuestos, ganan muchísimo más. Y que los vascos se van a quedar con la Seguridad Social. Ellos se ganan el premio gordo y nosotros el reintegro. Eso es totalmente cierto. Pero también lo es que los catalanes tienen catorce diputados nacionalistas, los vascos once y Canarias uno. ¡Es lo que hay!