Aquí no vive gente

Joya virgen, islas paradisíacas. El lenguaje que usa buena parte de la prensa extranjera para definir a Canarias es, como poco, idílico. El destino más barato, calor todo el año, playas ocultas, retiros secretos. El mensaje está claro: el archipiélago es un parque vacacional para Europa. Casi 10 millones de turistas visitaron Canarias de enero a septiembre. No cabe duda de que es una cifra más que superada a estas alturas del año. Los números precovid son cosa del pasado.

El 37,8% del turismo de 2023 es británico, siendo Reino Unido el país mayoritario de procedencia de turistas. No sorprende demasiado. Si se busca Canarias en la prensa inglesa, es fácil imaginarlas como islas místicas y exóticas dedicadas a ser serviciales. Pero más que eso, me preocupan especialmente los titulares que priorizan que todo esté perfecto para el turismo en lugar de explicar situaciones dramáticas que viven las islas.

Traduzco algunos: «Británicos preocupados preguntan si deberían cancelar las vacaciones por el incendio en Tenerife», «Huelgas de trabajadores en aeropuertos de España y Canarias amenazan las vacaciones de Navidad», «Consejos para los británicos por los incendios forestales de La Palma que obligan a la evacuación masiva afectando a las vacaciones». Otros, cuando la erupción volcánica en La Palma llevó al archipiélago a la actualidad internacional, se preguntaban dónde están las islas, a quién pertenecen.

Más allá del low-cost que ya conocemos de sobra, y el turismo de masas que soporta el archipiélago con recursos limitados, esta representación mediática hace saltar las alarmas. Ya no es solo que sea un destino turístico popular; es como si aquí no viviera nadie. No importan las personas, los animales, las casas, los árboles, los montes. Importa que no se estropeen las vacaciones.

Se dice que Canarias vive del turismo, pero si se mira a la realidad de frente, esta dice lo contrario: el turismo vive de Canarias. Los pisos vacacionales se van comiendo barrios residenciales, encareciendo el precio de la vivienda y los alquileres. Hay zonas con extranjeros asentados desde hace años que solo hablan inglés o alemán; pagar permite la comodidad de no tener que aprender español. Llegan más turistas que nunca, pero las islas siguen siendo precarias. Será que la riqueza se queda en las grandes cadenas hoteleras y aerolíneas, pero a la población solo le llegan algunas gotas, los restos.

También se dice que en Canarias se está viviendo una situación preocupante de turismofobia. No es cierto. Y no lo digo yo, sino sociólogos que estudian este fenómeno desde las universidades canarias. No identifican turismofobia (entendida como un problema convivencial), sino una crítica social al modelo turístico, una respuesta lógica a las consecuencias negativas que tiene para con la población y el medioambiente. Y con razón, porque seguir así no es sostenible.

Acabar de golpe con el turismo no es la solución. Pero tampoco es razonable mantener el modelo tal y como está, creciendo cada año mientras el trabajo sigue siendo precario, arden los montes y entramos en emergencia hídrica, irónicamente rodeadas de agua que no podemos consumir sin pasar por plantas desaladoras caras y contaminantes.

Recuperar la dignidad es vital para Canarias, empezando por no perpetuar su imagen de puertas afuera como parques vacacionales y resorts con todo incluido a precio de risa. Se trata de dejar de lado el turismo masivo de borrachera que no busca conocer las islas fuera de la piscina del hotel e introducir una oferta especializada y de calidad.

Escribo desde la comodidad de no tener que aplicar estos cambios porque no trabajo en el sector turístico, pero nadie puede decir que sea imposible, irrealizable o poco realista. Existen referentes como Galápagos o Baja California, donde una parte importante del turismo reside en la naturaleza y su conservación. Existen muchísimas posibilidades, sobre todo sabiendo que en Canarias tenemos espacios únicos que merecen y deben ser cuidados. Las islas tienen tanto potencial que no necesitan venderse como el paraíso a bajo coste.