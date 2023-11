En los confines del Menceyato, en una región ultraperiférica que el telediario sitúa debajo de Baleares, existía una isla floreciente donde nada es lo que parece. En este venturoso territorio tocado por la mano de Achamán, una reina buena preguntaba cada día a su espejito mágico: «¿Llegará el del Norte a tiempo a trabajar?» Y el espejo mágico siempre le contestaba: «Lo dudo mucho, mi reina, todos los días me pregunta lo mismo y estoy empezando a perder la paciencia». La reina oteaba desde su privilegiada atalaya la alegría de un pueblo obediente que iniciaba desde muy temprano su adorable odisea por las colas de la TF-5. Con santa paciencia, cada mañana, cuando el sol comenzaba a iluminar el horizonte, los coches se alineaban jubilosos desde La Orotava a la espera de un nuevo desafío. A cada esperanzador centímetro que avanzaban en la carretera, los buenos samaritanos disfrutaban de insólitas señales de tráfico que cobraban vida y les deseaban un próspero viaje con la melodía más amable: «¡Buenos días, viajeros, que tengan una jornada llena de aventuras y felicidad!» Cuentan los protagonistas que el gozo diario era tan fascinante y extraordinario que hasta los árboles de la carretera bailaban en el viento, lanzando pétalos de flores que dibujaban un ambiente de fraternidad entre conductores y naturaleza. Y freno de mano arriba y embrague abajo, parrandas venidas de otras latitudes obsequiaban a los conductores con folías y alegres seguidillas, pelotas de gofio y alguna que otra perra de vino. Romerías y bajadas de santos, que con el tenderete y el olor a bueyes todo se pasa mejor. No eran pocos los días que los pasajeros se unían a cantar, convirtiendo un nuevo atasco kilométrico en un gran coro sugestivo lleno de armonía y encanto. Ingenieros, arquitectos y malabaristas se paseaban entre los coches haciendo reír a todos con sus planos y ocurrencias aritméticas para acabar con las retenciones. Con las colas hacemos pueblo, porque no hay más patria que consumir y consumirnos con lo nuestro. Al fin y al cabo, más de veinte años tampoco es tanto. El día de la reunión del Tagoror, la reina preguntó a los consejeros y guañameñes del Menceyato de Anaga qué podía hacer para mejorar la vida de los estoicos conductores que iniciaban este fantástico viaje por la TF-5: «Disney, reina, lleve a los personajes de Disney y olvídese de cortar enlaces, carriles VAO o cambios de horarios. Confíe reina, Hakuna matata». Y así fue. Minnie y Mickey Mouse, la princesa Elsa, Blancanieves y muchos otros personajes comenzaron a divertirse en la cola, tomándose fotos con los viajeros, compartiendo cigarrito y haciéndoles sentir como si estuvieran en un verdadero cuento de hadas. ¿Llegas tarde al trabajo, a una cita médica o al aeropuerto?, no pasa nada, hazle caso a lo que te dicen Timón y Pumba y todo solucionado: «Hakuna matata, vive y sé feliz. Ningún problema debe hacerte sufrir. ¡Lo más fácil es saber decir Hakuna matata!» En el cuento que nos quisieron contar se cumplió lo que se prometió, porque hasta con el tráfico más agitado, la fantasía y la alegría pueden hacer que todo en las colas de la TF-5 sea muy especial. Muchas veces nos quejamos por gusto, porque más de veinte años no son nada. Así se cuenta y se vuelve a contar, este cuentecito tan bonito de nunca acabar.

@luisfeblesc