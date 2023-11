En general mejor desconfiar de los que te dicen –o insinúan– que saben lo que ocurre. Se lo inventan y punto. Coalición Canaria no tiene ninguna decisión tomada sobre el voto a la investidura de Pedro Sánchez, de verdad que hay que ser pejiguera para insistir en lo mismo. Versión anticoalición: «Coalición Canaria dice ahora…». Versión procoalición: «Esperan que su voto se olvide». Nada de nada. Simplemente no están seguros. Y además todos quieren hablar porque nadie ignora que CC se enfrenta –y eso le ocurre a todas las fuerzas políticas– a decisiones graves, arriesgadas y con consecuencias no del todo predecibles. Así que en CC existen diversas opiniones que circulan a través de distintos círculos y canales. En algún que otro caso la posición personal se ha hecho explícita. Por ejemplo, José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife, es partidario de votar no a la investidura, aunque enseguida agregue el obligado estribillo de que acatará la decisión final de su partido. Pero es absolutamente seguro –y obvio– que Nieves Lady Barreto, Mario Cabrera o Migdalia Machín tienen opiniones propias al respecto. La estructura interna y la cultura política de CC convierten al secretario general –o antes al presidente– a un primus inter pares, aunque sea el jefe de Gobierno, ajeno a cualquier caudillaje. Fernando Clavijo es respetado –mucho más respetado, por supuesto, que en 2015, después de haber recuperado el Gobierno– pero en absoluto decide en solitario. ¿Cuándo tomarán una decisión? En el último minuto. En realidad a todos los socios del PSOE la negociación con JxC están sacándolos de quicio. Los dirigentes del PNV no han cerrado el acuerdo esperando que se cierren los compromisos con Puigdemont. Y cunden los nervios, los cabreos y el desasosiego. Las cosas solo están atadas, bien atadas y requetefirmadas con Esquerra Republicana.

Sánchez y los suyos tenían en la cabeza una negociación con Puigdemont no fulminante y facilona, pero sí razonablemente rápida y posibilista. Están celebrando contactos con los junteros desde agosto nada menos, y se encontraban tan tranquilos que hasta el presidente Sánchez, el ministro Félix Bolaños y el portavoz Patxi López se fueron una semanita entera de vacaciones. ¿Acaso JxC estaba dispuestos a precipitar nuevas elecciones? En el caso de Sánchez se tomó diez días como diez soles. Las postergaciones han dado oportunidad al PP a explicar las sinrazones de la negociación, la gramática espúrea de la investidura, el mercachifleo con los compromisos adquiridos, la palabra dada y los principios constitucionales. Y aquí todo el mundo ha empezado a adquirir su dialecto guerracivilista. Es intolerable lo que ha ocurrido con muchas sedes del PSOE, también en Canarias. Y es insoportable que se intente deformar como una fascistada el rechazo a la amnistía, y no solo desde un punto de vista constitucional y jurídico, sino civil y ético. Es tan repugnante una ultraderecha capaz de secuestrar cualquier manifestación de protesta como leer a un senador socialista canario que en los rostros de quienes se manifiestan en Madrid son evidentes las señales de un odio cerril y quizás incurable. Alarma que el Consejo General del Poder Judicial se pronuncie sobre una futura ley de amnistía –no tienen absolutamente nada que decir sobre declaraciones de orden político– y simultáneamente indigna que Puigdemont está exigiendo que entre los futuros amnistiados se cuenten con compañeros, su abogado o la familia Pujol, un extremo que han confirmado medios de comunicación independentistas en Cataluña y que no ha sido desmentido (todavía al menos) por nadie. Y lo que más encabrita a millones de ciudadanos: que los independentistas catalanes no reconozcan ni asuman ninguna responsabilidad, ninguna contrapartida política, salvo votar para que Sánchez siga siendo presidente. Hace falta contención, moderación, transparencia, que la política no sea definitivamente devorada por el politiqueo, que no se siga nutriendo una discordia civil que puede dañar gravemente el sistema político democrático. Cuando ambos bandos se acusan de golpistas o ninguno lo es, o lo son los dos, y no sé, sinceramente, lo que es peor.