Paletos y serviles, predispuestos a toda indignidad coral

Mi hijo y mi nieto con otros padres y niños celebran Halloween en Washington yendo por las casas pidiendo chuches, según debe ser costumbre, no sé cómo pero tocan a la puerta del domicilio privado de Janet Yellen, la segunda persona más poderosa de la Tierra. Es la Secretaria del Tesoro de Estados Unidos.

Ella misma ha abierto la puerta, no hay seguridad, y ella misma reparte las chucherías, cosa que a mi hijo, ciudadano norteamericano, le sigue llamando la atención. Ocurre, porque sigue la política española, pudiéndola evitar. Las diferencias con España son demasiado gruesas. Era esa cercanía democrática y civil del gobernante con la que soñábamos bajo el franquismo. No recuerdo a ningún presidente de gobierno incluidos los reyes, con tantas comitivas y despliegues policiales, y Falcon para vuelo distante de emperador, como Pedro Sánchez. Signo claro de engendro de político absorbido por simbolismos de dictaduras caribeñas o africanas.

Se me ocurrió mirar el CV del negociador Santos Cerdán, no es un diplomático o un jurista conocedor de leyes y economía, pero tiene título y estudios (sector ilustrado del sanchismo), tiene FP II, que perfectamente le habilitaría para gerente de una cooperativa agrícola-ganadera, pero sin la inteligencia y formación para pensar como hombre de estado, que todo eso le queda muy grande. Janet Yellen acumula méritos y es profesora emérita de Berkeley. La podredumbre de la clase política española ya era pre-apocalíptica. Pero hay que precisar, no creo haber buscado CV en la derecha, todas las veces que me veo tentado a comprobaciones es con la izquierda. Son hechos objetivos, datos comprobables, están ahí, basta buscarlos, que debiera decirse y no meter a todos en el mismo saco, porque supondría eludir una condición trascendente: la ralea izquierdista y la necesaria conexión entre sumisión, gañanía y orfandad laboral y civil al margen del chanchullo PSOE. ¿Dónde flotarían inertes tantos políticos/progreso por su insuficiencia generalizada si no? La degradación sanchista con impecable arrastre de ignominia y anomia se ha puesto a resguardo del pensamiento hegemónico, donde impera el relativismo, horizontalidad, infantilización e igualitarismo del todo vale y es igual de lícito e intocable. Ya, seguro. Hasta que la sordidez se hace sólida y límite.

La singularidad de la humillación, derrumbe institucional y desarticulación del estado democrático no es por el liderazgo de un gobernante clínicamente psicópata, y ridículo, pero capaz de proponer paraísos, grandezas nacionales, empresas históricas y conviniera a las masas (donde fuera es abucheado) como hicieran Hitler, Stalin, Pol-Pot, Maozedong, no, en este caso él es el propio y directo beneficiario y sus siervos, reclutados entre los más lastimosos en capacidad y abúlicos moralmente.