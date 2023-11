Cautela en la incertidumbre

Estimada consejera, querida Matilde, disculpa la confianza que me atribuyo después de haber vivido en tu propia casa.

No es fácil la misión que te encomendó Fernando Clavijo. Buena madre y mejor abuela, disfrutabas de los paseos con tus nietos por la Avenida Marítima en el tiempo de ocio y ahora te entregas a las cuentas de Canarias de la mañana a la noche. Hay que decirlo desde el primer momento. El Presidente acertó con este encargo y también ha tenido un éxito la dirección del PP al recuperar a una rigurosa profesional con moderación, inteligente y sencilla. Respetada Pastora, haciendo honor a tu segundo nombre, has vuelto a demostrar ayer en el Foro de Prensa Ibérica en el Hotel Santa Catalina que tienes los pies en la realidad. El sentido común se impone en tus explicaciones. Gozas de un criterio que se mantiene entre el equilibrio y la moderación, como ya has demostrado esta misma legislatura en tus intervenciones el Parlamento de Canarias.

Habías brillado años atrás, antes de la pandemia y con un Ejecutivo de Mariano Rajoy, en el mismo escenario del Hotel Santa Catalina como Secretaria de Estado de Turismo. Ahora has mejorado la intervención anterior, en una materia que controlas como pocos en las Islas. Breve y buena, dos veces buena. Hemos podido conocer con una lección profesional, clara y didáctica «el proyecto normativo más importante del Gobierno de Canarias» que con el equipo de la Consejería de Hacienda han elaborado en tres meses pese a la incertidumbre que se desprende del Gobierno de España y a la bronca política en las calles en estos momentos de negociación para la investidura de Pedro Sánchez. La cautela te guía, nos has dicho, para apuntalar el compromiso ciudadano y mostrar la responsabilidad del Gobierno del que formas parte.

Querida consejera, en tu ya larga trayectoria, has sido ejemplo de honradez política y personal. No necesitas de aspavientos para convencer y te haces escuchar sin levantar la voz. Impávida ante las críticas, aborreces los rebuznos de la política bronca y la estolidez parlamentaria tan abundante entre esos que te quieren fustigar con culpas ajenas.

Hasta ahora la gestión de la consejería de Hacienda, pese a encontrarse al Gobierno de España en funciones, ha provocado asombro de propios y extraños y ha ganado copiosos enteros en la vida pública. Te has sabido rodear bien y sin sectarismos, incluso con algún alto cargo del Gobierno de las flores. En pocas ocasiones se han escuchado opiniones tan generalizadas y unánimes sobre una mujer en la política con personalidad, independencia e inteligencia libre. Al igual que el colega y cronista parlamentario Alfonso González Jerez, me uno a las felicitaciones por tu sobriedad, serenidad y temple; por manifestarte desde el sosiego y el espíritu de conciliación.

Disfrutas de condiciones sobresalientes para la reflexión y el análisis, gozas de una memoria excelente y te sostiene una firme voluntad para el trabajo y el esfuerzo. «Lo que realmente me preocupa...», esa es la frase que te define ante los grandes retos a los que te enfrentas. Has definido como nadie la cuenta que vamos a pagar todos los españoles para que los votos de los independentistas catalanes vayan a Pedro Sánchez. Lo había descrito Fátima Báñez en la misma tribuna del Santa Catalina con una cita a Cristóbal Montoro: «Al final, alguien paga la factura». La condonación de la deuda de Cataluña la pagamos todos, ha dicho.

Tu opinión al defender que se aproveche la experiencia de los expresidentes de Canarias en el Consejo Económico y Social demuestra generosidad y buen criterio. «No nos podemos permitir prescindir de la experiencia», has dicho. El culto a la juventud es causa del entontecimiento generalizado que impregna demasiados ámbitos de nuestra sociedad líquida. Y dices y acreditas con acierto: la experiencia marca la diferencia. Ya lo había advertido Winston Churchill: «La sana política consiste en la autoridad que llama a la competencia».

Estimada Consejera, querida Matilde, los pusilánimes se rasgaban las vestiduras cuando empezó a sonar tu nombre para formar parte del Gobierno de Canarias, y algunos invocaban la intervención de José Manuel Soria para justificar tu presencia en el Ejecutivo de coalición CC-PP. Ahora que estamos en tiempos del todo vale y cualquiera puede ser ministra o consejero, ni caso. Eres Inspectora de la Agencia Tributaria del Estado, diputada en el Congreso en tres convocatorias, mujer de muy ancha formación y acreditada trayectoria y sobradamente preparada. Te enfrentas, con guante de seda y mano de hierro, a una tarea políticamente hercúlea. Puedes exhibir ya una gestión con eficacia con el primer presupuesto de este Gobierno, y una dedicación plena al servicio de Canarias, que ha empezado con lucidez y energía para encarar los problemas. No todo sale como se esperaba y se había prometido, hay que decirlo. La bajada del IGIC ha de esperar, pero tu tenacidad y tu determinación de que así será han sido evidentes, a juzgar por lo que has manifestado en tu intervención.

El deseo de los que compartimos el desayuno en el Hotel Santa Catalina es que aciertes, querida Matilde. Estamos hartos de engaños y vanas promesas. Nos jugamos mucho en Canarias con tu gestión y con la del Gobierno. Como mujer tenaz, constructiva y prudente, estimada Consejera, en esta legislatura que acaba de arrancar, por tu parte sería absurdo confiarse y no pelear ante todo lo que se te viene encima.