Si eres rara, necesitas más palabras para lograr que los demás te conozcan. Unas para contarles quién eres y construir una casita para ti en sus cabezas y que les llegue el olor de repente a veces y reconozcan entonces la luz, el tacto, un mapa de tu memoria incrustado de tanto que les has repetido y mostrado de dónde vienes y cómo piensas. Otras, las que se le añaden a este proceso básico de intimidad, para desmontar lo que presuponen que eres, para destejer poco a poco ese entramado que nos dice a todos qué es lo «normal». Qué deben esperarse que sientas ante algo, qué deben anticipar sobre lo que aún no has enseñado. Qué paisaje deben imaginar cuando les nombras tu casa.

Ser rara significa hablar dos veces, una para decir pienso y la otra para aclarar no pienso, y cansa tanto algunas veces que puede entrarte una especie de resaca de la explicación que te deja aturdida y mal porque no puedes habitar en paz un espacio, en silencio simple, ya que tienes que justificarlo todo en un idioma que quizá quieres quitarte de encima y punto.

Esto parece una banalidad, pero aplica a muchísimas cosas. Aplica, por ejemplo, a un libro raro o una película rara, a cómo el desarrollo de ambos debe ir desmarcándose de los imperativos de lo que va a esperar quien se meta en la narración, cómo debe dedicar un esfuerzo larguísimo a construir un mundo cuyas normas tienen que interiorizarse antes de que los componentes normales de la historia ataquen. Hablo de un lugar desconocido, por ejemplo, y necesito más palabras para que no se asuma que hablo de otro lugar más conocido, obvio.

Así lo pensaba muchas veces cuando era adolescente y chateaba con gente que no era de las Islas: si no me esfuerzo el doble por describirles minuciosamente mi pueblo, va a aparecer en su cabezas una sucesión de imágenes que ya conocen y que no les van a dejar verme de verdad. Yo sí conocía sus ciudades, pero mi pueblo (me parecía) era tan pequeño y tan distinto y mi responsabilidad era no hacerles jamás malentender: malentender es sustituir, y sustituir es perderse la verdad.

Así lo sentía cuando conocía a gente nueva y me sentía un bicho raro. O sobreexplicaba cómo era o me iban a adjudicar unas características no mías que llenaran ese vacío no mío porque lo mío era el lleno pero ¿y si no tenemos lenguaje para contarnos y somos raras?

Raras, no normales, cualquier cosa que se salga de lo imaginable a la primera, cualquier cosa que no se repita hasta la extenuación, cualquier cosa que necesite más palabras.

Es difícil definir lo raro. Supongo que la forma más veraz de hacerlo es esta consideración general que en realidad no apunta a nada y no se ensucia el dedo de nada. Es así porque cada rareza es única y no podemos conocer las de los demás desde la nuestra, no podemos usarnos de marco general porque entonces hemos caído en la trampa: todos somos raros de algunas maneras, normales de otras, nuestras identidades interseccionan y somos tanto la persona que llora porque odia tener que sobreexplicarse y la persona cuya imaginación tan cerrada y enseñada obliga a alguien a sobreexplicarse. Somos texto, pero leemos todo el tiempo a los demás.

¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo podemos resolver este derroche obligatorio de palabras, este no poder descansar nunca o nos meten en un cajón que no es el nuestro?

Yo he ido descubriendo una idea que me resulta muy valiosa: si ser rara (de un lugar periférico, con una identidad periférica, con un cuerpo periférico, etc.) es necesitar más palabras, si es así porque, como en la película rara o en el libro raro, aún no tenemos un lenguaje nuestro y debemos crearlo, vamos a disfrutar de ello. Vamos a resignificar las palabras al máximo y a encontrar en nuestros espacios esa paz de que todo deba ser explicado por sí mismo para que todo sea conocido. Vamos a tener en cuenta siempre que lo que deberíamos ser, la idea misma de centro, es una creación que no nos compete, que nada tiene que ver con nosotras, nosotras que ya nos salimos de eso, que no dependemos de que nadie nos entienda y disfrutamos de nuestro balbuceo desmedido y lo musicalizamos.

Vamos a aprovechar que tenemos que situar a quien llegue en un mundo nuevo y vamos a hacer que ese mundo no se parezca en nada a los demás.

Vamos a pervertir el código.

Vamos a confundir.

Vamos a aprovechar que necesitamos dar vueltas y vueltas sobre nuestro paisaje para que nuestro paisaje se imagine como es y vamos a retorcer su capacidad poética.

Vamos a jugar aún más, pues nos piden que juguemos el doble.