Imprescindibles para un cargo público

Me encantaría que este artículo reflejara esos básicos de un gestor público, esos aspectos que nos hacen conectar, plantearnos algunas preguntas; o, sencillamente, que fuera ese checklist de control en nuestro día a día. Y para la ciudadanía, una leve toma de conciencia, si me lo permitís, de lo difícil que es el gobierno y todo lo que rodea a la persona. Si queremos permanecer es imprescindible que nuestros valores reales permanezcan esenciales. Esos valores fueron los que respondieron a la llamada de nuestra gente, y los que nos hicieron dar el paso para entrar en la política; los que responden al para qué estoy aquí.

Me gusta recordar esos pensamientos que algunos candidatos tienen al llegar al poder de gobierno, «A veces, se toma consciencia de que lo divertido fue la campaña y el desafío de llegar; a veces, siento ese vacío de la tensión acumulada por llegar, o muchas emociones a la vez confluyen». «A veces, siento que mi vida no volverá a ser la misma». «A veces, es como si sintiera que jamás volveré a tener la vida que tenía, no voy a ser capaz de poder compaginar esto con una vida normal». Esas sensaciones naturales forman parte de esa toma de consciencia, de contacto con el poder; y, ¡qué bueno es sentirlo!, eso solo lo sientes cuando realmente crees que puedes estar perdiendo algo vinculado a ti, a tu ser, a tu esencia. A veces, ya dejas de sentir y es ahí cuando empieza esa desconexión; te envuelve tu agenda, tu equipo, los halagos, el reconocimiento, la velocidad a la que vas, prevalece lo que otros te cuentan de ti, lo que lees de ti, lo que te dicen que eres y dejas de interesarte por ti, por esa esencia que fue la que conquistó a todos; realmente, por lo que entraste en política o sencillamente motivó tu éxito. El equipo es fundamental, dejar tu entorno o tus apoyos profesionales externos es poco aconsejable; volver a ellos es volver a ti.

Mantén los principios de esa campaña que te hizo ganar, y llévala a cabo a un nivel leve y permanente; como me gusta decir, que no se note; la ciudadanía es lista, muy muy lista. El secreto es que no parezca que estás siempre en campaña, y para ello hay un método infalible que es la autenticidad. Es aplicar un método que uso con los gestores y candidaturas desde hace muchos años, y funciona; aplicar una estrategia de Marca Personal desde tus valores, y eso llevarlo a las acciones. La selección de nuestros valores es un trabajo que nos aporta muchísima información sobre nosotros, sobre nuestra causa, sobre lo que nos mueve. Muchísimas veces anteponemos lo que creemos que la gente quiere, aunque se aleje de nuestros valores; sin pensar que el propio interés de la gente es pasajero, finalmente perdemos nuestra Hoja de Ruta Personal y no pasamos a la historia por nada; y, lógicamente, la reelección se hace complicada. La estrategia es «manejar de manual» nuestros Hitos de Gestión en paralelo a nuestra Marca Personal. Si en campaña nuestro interés iba directo a lo que opinaban las personas sobre la ciudad o su propio metro cuadrado, ahora debemos de desarrollar métodos de control sobre nuestra gestión; y si somos alcaldes, especialmente sobre nosotros. En política, la percepción mata a la realidad. Desarrolla una metodología que te permita captar las percepciones, no te quedes con tu realidad o la realidad de tus asesores o equipo de gobierno.

Apuesta por tu Imagen Pública, eso también conlleva estrategia. Todo lo que llevas comunica; tus posturas, tu lenguaje, todo suma o minimiza tu poder. La improvisación debe de llevar muchas horas de preparación. Tu fotógrafo de cabecera es fundamental; tu Book Fotográfico, preparado para que siempre seas tú quien rápidamente module tu imagen. Un periodista que conoce maravillosamente el mundo de la comunicación, y un profesional de la psicología que conoce el mundo de los seres humanos; no solo para llegar a las personas, sino para llegar a ti, con la suficiente fuerza y entrega que te haga elevar tu equilibrio, ilusión y poder para entrar en la mente de muchos…

Y para ti, estas citas de los diálogos de la estupenda y reciente película argentina Doble discurso, sobre la relación entre un candidato a la presidencia y su asesor: «Yo pongo las palabras, vos el corazón»; «La verdad no existe, solo hay interpretaciones. Si la verdad fuera evidente por sí misma, la elocuencia no sería necesaria».

@EtikMaite etikpolitica.es