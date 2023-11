Lola quitó el retrato de Felipe

Lola me invitó a tomar café dos años después. Fue en su casa, una humilde vivienda situada en la calle San Felipe de Puerto de la Cruz. Al entrar, un cartel ajado por el paso del tiempo da la bienvenida con el lema de campaña de Felipe González en las elecciones de 1982. Historia pura con la que Lola catequiza a sus invitados: «Conquistemos el futuro en paz, conquistémoslo en libertad. Dejemos a nuestros hijos una España mejor, con el esfuerzo solidario de todos. Adelante y a ganar. España y el futuro es nuestro». Con sonrisa socarrona recuerda una y otra vez el arrollador mitin de Felipe González en la Plaza de Toros de Santa Cruz. Lola es una socialista de verdad, de las que sacan la bandera cuando peor está el partido; sufridora, y una de las primeras integrantes de la Agrupación Socialista Portuense. Su hermano fue militante de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), detenido en Santa Cruz en septiembre de 1936 por no adherirse al alzamiento militar capitaneado por Franco. Estuvo preso en el campo de concentración de Fyffes entre 1936 y 1940, probablemente los más duros en aquella cárcel de la infamia. Lola relataba con añoranza el terrorífico periplo que lo llevó al paredón de fusilamiento por negarse a ir a misa y cantar himnos falangistas delante de sus torturadores. «Hay tantas víctimas en las cunetas que nos debería dar vergüenza como país». Mientras tomábamos café me di cuenta que algo faltaba en el santuario que custodiaba el salón. Lola había quitado el retrato de Felipe González que dominaba la parte central de su panteón de deidades. «Felipe me defraudó, hace ya dos años que decidí quitarlo porque no me representa. Me ha costado mucho, pero está haciendo daño al partido que más hizo por la democracia en los tiempos oscuros. Recuerdo que después del multitudinario mitin del Parque San Francisco vino a casa a tomar un vaso de vino y a probar por primera vez unos tollos; Felipe no es el que era y el tiempo me ha dado la razón». Lola sí conserva el retrato de su admirado Paco Afonso, una foto que jamás quitará de su particular altar laico. «En mi calle, en La Ranilla, y en muchas casas del Puerto, tenemos la foto de Paco Afonso, una gran persona y un político íntegro y ejemplar en el desempeño público», explicaba con orgullo. El café acaba con tertulia, anécdotas y cabreos varios por culpa de la forma de gestionar la cosa pública. En el Puerto de la Cruz se vive la política de forma muy intensa, con posturas ideológicas enfrentadas de generación en generación y la picaresca que adereza el pique desenfadado. Lola representa una parte de esa intrahistoria sociológica que hace tan grande a la ciudad y a sus vecinos, porque una conversación de café se puede convertir en un pintoresco viaje por los rincones más sorprendentes del anecdotario popular. Lola se niega a retirar el icónico cartel con el que recibe a sus invitados: «El partido está por encima de las personas, incluso por delante de Felipe». La foto de Paco Afonso sigue en su salón. Para ella su recuerdo es eterno.

@luisfeblesc