Es sábado y el tiempo en la ciudad ha cambiado sin previo aviso y sin término medio. Después de casi un mes de calor sofocante, ahora se impone la necesidad de llevar una rebequita porque refresca. El día está gris y el tema del que voy a hablar también me ha oscurecido el ánimo. Para ponerles en situación, voy a hablarles de la asociación «Sentir TEA» ubicada en la isla de Lanzarote con el objetivo de «Facilitar servicios para mejorar la calidad de vida de las personas con TEA, con sospechas de este trastorno o con riesgo de padecerlo, así como apoyar a las familias ante esta situación». Las siglas de TEA se corresponden a Trastorno del Espectro Autista. Sobra explicar que es necesaria la presencia de más entidades con estos valores, ya que son muchas las familias que se encuentran ante un diagnóstico de autismo sin saber a quién acudir ni cómo afrontar esa cruda realidad con la que tendrán que convivir siempre. Y no solo con la realidad de tener un hijo o un ser querido con TEA sino con el rechazo social que implica cualquier discapacidad y con barreras burocráticas cada vez más injustas, rebuscadas e innecesarias. Sin embargo, por si lidiar con esto no es ya complejo, siempre aparecen predicadores, gurúes y chamanes con pócimas y soluciones mágicas que les permiten hacer caja con el sufrimiento ajeno. La semana pasada «Sentir TEA» se reunió, ante la insistencia de estas, con un grupo de mujeres que querían presentarles un proyecto. Cualquier ONG está ávida de personas que quieran aunar esfuerzos con propuestas que sumen a la causa por la que trabaja, pero nada más lejos de la realidad en este caso. Las mujeres, apoyadas por un médico que estuvo presente en la reunión a través de videollamada, les proponían la venta de unas pastillas que mejoraban la sintomatología del autismo y de otros tipos de enfermedades como el cáncer o la diabetes. Asimismo, no solo hablaban de tener en su poder la «cura» para el TEA sino de teorías conspiratorias como las estelas químicas que alguien (a saber, quién) rocía en nuestro entorno para enfermarnos. La reunión concluyó con la propuesta de una venta piramidal de pastillas que pretendían venderle a la asociación, la asociación a sus asociados y los asociados a sus conocidos hasta Dios sabe dónde. No, lamento decirles que lo que describo no es el argumento de mi próxima novela, saben que no estilo la ciencia-ficción. Tampoco es la sinopsis de una serie de Netflix. Esto que les cuento es la vida real. ¿Saben ustedes el shock inicial que supone para una familia un diagnóstico de TEA? ¿Saben la cantidad de muros contra los que chocan mientras intentan buscar ayudas para mejorar la educación o la salud de sus hijos? ¿Saben el dinero que gasta una familia en valoraciones, psicopedagogos, psicólogos o fisioterapeutas, a fin de que la persona con autismo cuente con todos los medios necesarios para ser funcional y autónomo? ¿Saben el miedo que pasan los padres en una sociedad cada vez con menos valores donde la diferencia se maltrata tanto? ¿Cómo puede alguien aprovecharse de una situación así para lucrarse? Menos mal que cada vez existen más ONG como «Sentir TEA» que vela por los intereses y necesidades de las personas con autismo y de sus familias. Les invito a que visiten su Instagram @sentirtea y su página web: www.asociacion-sentirtea.es para que conozcan el trabajo tan admirable que están haciendo. Que la estela química con la que nos están rociando nos llene de amor y de sentido común, no de estupidez y maldad.