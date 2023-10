El chiste de la convivencia

En el extenso documento del pacto entre PSOE y Sumar, pésimamente escrito, no aparecen por ningún lado algunos asuntos extremadamente incómodos. No existe ninguna alusión al problema de la migración que afecta a Canarias. Ni existe la menor referencia a la cuestión de Cataluña. Como si no existiera.

Que los dos partidos firmantes no tengan votos suficientes para gobernar no es una cuestión menor. La empalagosa firma del acuerdo, entre chorros de almíbar, entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz no sirve absolutamente para nada si al pie de la última hoja no firman Junts por Cataluña, Esquerra y PNV. La tesis de Moncloa es que a los independentistas no les importa lo que está en el programa de gobierno, sino lo que no está. O sea, la amnistía y la hoja de ruta soberanista que lleva al referéndum. Puede que tengan razón. Pero igual la derecha independentista vasca y catalana no está dispuesta a tragar el ricino del asalto de diez mil millones al bolsillo de sus empresarios. Que es lo que supone establecer un mínimo del 15% del Impuesto de Sociedades aplicado al resultado contable, eliminando exenciones y bonificaciones. Ni los expertos fiscales contratados por Hacienda se atrevieron a proponer un hachazo fiscal de ese calibre, que seguramente acabará en los tribunales. Pero el mayor factor de incertidumbre es la ciclogénesis explosiva que se está produciendo dentro de Sumar: un enfrentamiento entre Podemos y la dirigencia yolandista que está adquiriendo tintes sangrientos. El descarado veto a Irene Montero, a la que Sánchez tampoco quiere soportar más en los Consejos de Ministras, se ha convertido en un intento de absorción de los restos del naufragio podemita. Pablo Iglesias anda desagallado soltando dentelladas y las advertencias sobre los cinco diputados que tiene Podemos dentro de Sumar se han transformado en claras amenazas. El equipo de Yolanda Díaz sostiene que no se atreverán a votar en contra de la investidura –porque unas nuevas elecciones serían la muerte de la izquierda– pero olvidan que luego hay que gobernar. Y ahí les están esperando en la bajadita. En un alarde de ironía el acuerdo asegura que se avanza hacia «cuatro años más de convivencia». ¿De qué? Me ha recordado el viejo chiste de la encuesta de la ONU sobre el hambre. La supuesta pregunta era «diga honestamente su opinión sobre la escasez de alimentos en el resto del mundo». Los europeos contestaron diciendo que no sabían lo que era escasez. Los africanos desconocían lo que eran los alimentos. Los norteamericanos preguntaron qué era «el resto del mundo». Los cubanos pidieron más información sobre lo que significaba la palabra opinión. Y el congreso en Argentina abrió un largo debate sobre el significado de la palabra «honestamente». Sería conveniente que la ONU hiciera en España una encuesta sobre la convivencia. O sea, otro chiste.