La felicidad, jaja

Hace apenas un par de semanas la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, explicaba que las posiciones entre el PSOE y la coalición Sumar eran muy distantes. La distancia que puede haber entre Calatayud y Wisconsin. Pero se debió trabajar a velocidad de vértigo porque ayer se presentó, con la presencia del presidente Pedro Sánchez y la ministra, el acuerdo político para la investidura y la legislatura entera, un texto que debe ser una obra de arte, porque se hizo público en el Centro Reina Sofía. Un acuerdo que como han señalado ya muchos parece más un programa de gobierno que otra cosa, porque se extiende a lo largo de más de 200 medidas. Un acuerdo, en definitiva, para hacer más feliz a la gente, objetivo particular de la ministra. Ignoro quién le ha dicho a esta señora, una política profesional que lleva un cuarto de siglo de carrera, que el trabajo de un representante público consiste en hacer feliz de la gente. A mi modesto entender ningún político tiene el maldito derecho de meter las narices en mi felicidad o en mi tristeza. Usted gestione correctamente los recursos para que ingresos y gastos sean sostenibles y se puedan financiar razonablemente políticas públicas en beneficio prioritario (aunque no exclusivamente) de las mayorías y que sean fiscalizadas y valoradas eficazmente. Lo digo porque también hay que beneficiar a las grandes empresas o a los transexuales, por poner dos ejemplos de minorías. De nuestra felicidad nos ocupamos nosotros, los ciudadanos, y no su pastelosa propaganda, que como todas las propagandas sobre la dicha, no repara en que lo importante no es ser feliz, sino conseguir ser digno de serlo.

Lo que quiere decir la ministra –que probablemente no ha leído a Kant ni es español ni en gallego– es que nos van a gustar mucho las medidas que nos ha tomado. Porque exactamente es eso: nos ha tomado las medidas para cortarnos un luminoso traje de ilusiones y que le compremos su sonrisa de mermelada. La primera ocurrencia: trabajar menos horas. Díaz está convencida de que se trata de una propuesta no solo justa sino irresistible. A mí la ministra me recuerda a esa anciana que en un vídeo que se hizo viral a principios de siglo preguntaba encantadoramente: «¿A quién no le gusta un imperio romano?» Ni su ministerio ni ningún otro ha desarrollado un análisis sobre los costos empresariales o administrativos que supondría esta disminución. Ningún puñetero estudio sectorial, territorial, gerencial de los costos. Los spots de Sumar en las redes sociales aseguran que ganaríamos tiempo, sumaríamos vida, mejorarían nuestras relaciones sociales y familiares, como si eso tuviera mucho que ver con la disponibilidad horaria. Un magnífico economista, Juan F Jimeno, ha escrito que tales objetivos son potencialmente verosímiles, pero que con seguridad lo que conseguirá el recorte de la jornada laboral es «contribuir menos al Producto Interior Bruto». El sistema económico español y su mercado laboral están preñados de problemas estructurales. La insuficiente incorporación tecnológica, el declive de la productividad, la formación insatisfactoria de los nuevos trabajadores, las brechas salariales, el desempleo todavía elevado son algunos de ellos, pero no. Eso es muy complicado, muy peligroso, muy jodido, y no puedes venderlo como un merecido regalo por parte de una coalición progresista, progresista, progresista, querido Pedro, querida Yolanda. Todas son buenas noticias. Qué cofre de los tesoros nos espera en la inminente legislatura. La estrategia se diseñó hace más de dos meses: rodear muñidamente las reivindicaciones independentistas –incluida la amnistía– por un conjunto de compromisos sociales muy atractivos. Y en eso están mientras a los de JXC se les quite la tontería y suban a bordo.

¿Y Canarias? No busquen nada referido a los problemas específicos del pequeño país atlántico. Ni una palabra sobre la crisis migratoria, ni sobre la estrategia geopolítica en la Frontera Sur, ni sobre la superpoblación de las islas, ni acerca de las relaciones con Marruecos y con el Sáhara. Todo eso son cosas tristes, horrorosas. No es legítima felicidad yolandista. La referencia intelectual no es Marx, sino Pablito Ortega: «Antes nunca estuve así enamorado/no sentí jamás esa sensación/la gente en la calle parece más buena/ todos es diferente gracias al amor…»