El Montillo, mucho más que un club de voleibol

«En los pueblos pequeños estamos acostumbrados a pedir para que nos den todo hecho, pero no solo debemos reclamar, también hay que aportar algo a la sociedad, implicarse». Así de contundente se muestra Rositta Rizza, impulsora, junto a su marido, Juan Alexis García, del Club Deportivo El Montillo, fundado en 2016 con doce deportistas. La labor desarrollada en los últimos siete años ha tenido una recompensa que va más allá de los éxitos deportivos. En estos momentos, el Club cuenta con diez equipos de chicas, uno de chicos y otro mixto. Al margen de los éxitos cosechados en estos años, que le han llevado a convertirse en el único equipo de voleibol femenino de la zona Norte incluido en la liga A1 insular –en la categoría infantil y cadete en la pasada temporada–, sus jugadoras se sienten parte integrante de un grupo que ha superado el ámbito deportivo. El sentimiento de pertenencia al equipo implica responsabilidad, compañerismo e integración, que son valores que hay que inculcar entre los jóvenes en todos los ámbitos de la vida, no solo en el deporte.

La idea de formar este club surgió de la necesidad de Rositta y Alexis de buscar alternativas deportivas para sus hijas, más allá del baloncesto o el fútbol. «Ellas preferían el voleibol y necesitábamos federarlas para poder competir. Decidimos así fundar el Club, contratando a un entrenador profesional. En poco tiempo despertó el interés entre las compañeras de colegio y pronto pasamos a contar con veinte niñas. Hoy hemos superado esa cifra y ya son 125 las deportistas que entrenan en el pabellón del IES de La Matanza, en unas instalaciones cedidas por el Ayuntamiento, que también nos ha ayudado a través de las correspondientes subvenciones anuales», nos comenta Rositta, quien ha tenido, incluso, que sacar el título de entrenadora para reforzar esa labor en los partidos y los entrenamientos.

A pesar de que el espíritu competitivo es el que logra ganar partidos, para este grupo de chicas ha sido muy importante el aspecto social y colaborativo. Lo importante es la participación de todas y que ninguna se sienta excluida por jugar mejor o peor. «Intentamos evitar así la frustración y potenciar la autoestima en unas edades y en un contexto en el que, quizá, por la idiosincrasia de vivir en un entorno más pequeño, resulta a veces muy complicado sentirse aceptadas por el resto. El voleibol es un deporte en el que las habilidades técnicas son más importantes que las físicas, por lo que aquí no hay exclusión y cada jugadora tiene su lugar, independientemente de la altura, composición corporal, etc».

Las hijas Rositta y Alexis ya no juegan en este Club. La mayor, Irene, se ha ido a estudiar fuera de la Isla, aunque sigue practicando este deporte, y la pequeña, Berta, con catorce años, ha sido fichada por el Hidramar Gran Canaria y juega en la Superliga 2, que equivale a una segunda división en el fútbol. También ha formado parte de la selección canaria en la categoría infantil. El deporte forma parte fundamental de su vida y, por eso, no dudó en dejar ese entorno familiar para compaginar sus estudios con lo que más le gusta. El deporte implica disciplina y sacrificio, pero la recompensa, sin duda, merece la pena. Sin sus hijas en el club, Rositta y su marido se plantean un relevo en la directiva, aunque reconocen que ésta es ya también su familia y consideran a las jugadoras como sus «otras hijas». Celebran con ellas sus triunfos y las animan en las derrotas, pero es, también, importante que otros padres se impliquen. «Es un trabajo que hemos venido haciendo de manera desinteresada, porque es muy gratificante hacer cosas por los demás y ver los resultados en la felicidad de estas niñas».

María Isabel, con 17 años, estudia segundo nivel de Bachillerato en el IES La Matanza y, desde hace cuatro años, pertenece al Club. Me acerqué a este deporte porque no había mucha gente y me llamaba la atención. Entrena tres días a la semana durante hora y media y no piensa dejarlo cuando empiece a estudiar en la Universidad. Para esta joven matancera, el deporte le ha ayudado a la hora de desarrollar habilidades sociales vinculadas, sobre todo, a la labor de comunicación y trabajo colaborativo en todos los ámbitos. «El deporte nos enseña a trabajar en equipo».

Cristo García ha estado entrenando a estos equipos desde los orígenes del Club y resalta, entre las claves del éxito, el espíritu familiar y «el interés que tenemos porque las niñas se diviertan, más allá de ganar partidos». Cristo defiende, además, la necesidad de apoyar el deporte en los municipios pequeños, aunque los padres quieran siempre que sus hijas acaben en los equipos grandes sin tener en cuenta que, quizá, en estos entornos el trato a la jugadora es más cercano y la atención es más personalizada. En este sentido, cabe resaltar que el éxito del Club ha traspasado ya la frontera del municipio y cada vez son más las solicitudes de niñas de otros lugares del Norte que quieren formar parte del Club.

El Club se denomina El Montillo por el parque que con este nombre se encuentra en La Matanza. Su logotipo representa al escarabajo que se encontró en la zona (Pimelia Radula Radula) incluida en el catálogo de especies en peligro de extinción y que su descubrimiento llevó a retrasar la ejecución de las obras del parque. Para quien no ha visitado este espacio, se trata de la mayor zona verde del municipio y ocupa una extensión de más de 57.000 metros cuadrados con multitud de árboles frutales, vegetación, pinos canarios, palmeras y otras especies endémicas. Se divide en diferentes zonas con un lago con cascada, parque infantil, anfiteatro al aire libre, parque biosaludable para que las personas mayores puedan hacer deporte y otras dotaciones como skatepark o rocódromo para practicar escalada. La escultura Los Agricultores, situada en este enclave natural, rinde homenaje a los agricultores de este municipio del norte de Tenerife. Una de las propuestas que plantean desde el Club es habilitar una zona en el parque para la práctica del voley playa.

Como este, habrá otros muchos ejemplos de implicación desinteresada de personas anónimas que entregan su tiempo en mejorar la sociedad en la que vivimos. Preocuparse por nuestros jóvenes y dedicar su tiempo a un grupo de chicas para que se sientan parte de una comunidad a través del deporte es invertir en su futuro. En un contexto actual lleno de queja, de crítica y de reivindicación solo queda aplaudir la labor de esta pareja para que cunda el ejemplo y analicemos un instante qué podemos hacer nosotros para mejorar nuestro entorno más cercano. Seguro que surgen buenas ideas.