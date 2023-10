Aunque a mí me gusta utilizar este término cuando nos referimos a cualquier tipo de relación, es cierto que habitualmente se utiliza en el campo sentimental. Pero aquí lo importante es que parece que vamos dándole la importancia que tiene al mundo emocional.

No solo somos responsables de nuestros hijos, ni el hermano mayor del menor, ni un gerente de sus empleados, ni un profesor de sus alumnos, etcétera. Todos somos responsables del impacto que tiene lo que decimos o hacemos en los demás. Justo eso es lo que llamamos responsabilidad afectiva. Tener consciencia de que los vínculos que establecemos con otros implican un cuidado mutuo. Somos responsables, en gran parte, del efecto que tienen nuestros actos a la hora de relacionarnos con otra persona.

Seguramente, habrás escuchado o, habrás dicho alguna vez, «yo digo lo que pienso y es problema de los demás cómo lo entiendan». Pues no, querido lector. Debemos entender que cualquier tipo de relación (de una noche, de 6 meses o de años) implica un respeto al otro como persona. En una relación, ambas partes implicadas se ven afectadas por las acciones y decisiones del otro. Es así.

Con la responsabilidad afectiva se busca construir relaciones más equitativas, respetuosas y transparentes siendo conscientes de que tenemos la capacidad de generar cosas en el otro y que ese otro también puede generar cosas en nosotros. Haciéndolo así, conseguiríamos que nuestras acciones estuvieran basadas en la comunicación y en el establecimiento de acuerdos.

Es cierto que la manera en la que otro intérprete una crítica no depende de uno. Existen personas con un patrón de pensamiento negativo que, ya sea por aprendizaje o malas experiencias, están a la defensiva y todo lo interpretan como un ataque. Es una realidad que ese no es tu problema, pero tu responsabilidad contigo mismo es hacer y decir lo que piensas y sientes, siempre desde el respeto, y reflexionando sobre el efecto que va a tener en el otro. Solo así podrás valorar la mejor forma de hacerlo o decirlo. No todo el mundo reacciona de igual manera ante una misma situación, por esto mismo con cada persona es un mundo diferente, por lo que es importantísimo empatizar con cada una de ellas para conectar de la mejor manera. Hay que huir del egocentrismo y valerse de la empatía

Ya lo dijo Erich Fromm, «El amor no es esencialmente una relación con una persona específica; es una actitud, una orientación del carácter que determina el tipo de relación de una persona con el mundo como totalidad, no con un objeto amoroso».

¿Qué NO es responsabilidad afectiva?

1. Invalidar las emociones de la otra persona, superar los límites.

2. Jugar con las ilusiones de los demás, ni tampoco creer que los demás pueden adivinar lo que sentimos, necesitamos o pensamos.

3. Una persona que no se responsabiliza no puede hacer o llevar a cabo un compromiso, tiene cambios de humor frecuentes aparentemente sin razón, no tiene control sobre sus propios pensamientos y emociones, pero hace todo lo posible por controlar a los que están cerca de él y al exterior.

Si detectas esta actitud en ti, debes corregirla si quieres convertirte en mejor persona y con relaciones saludables.

Tamaradelarosapsicologa.com