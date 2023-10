Penélope esperó veinte años

Penélope tejía a destajo esperando el regreso de su amado Ulises. Varios siglos después, miles de canarios cosen con hilo de resignación el zurcido que nos aleje de nuestra particular Guerra de Troya. Paso a paso se han roto las costuras de casi la mitad de la población de las islas, un alarmante porcentaje de canarios que se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Cada dato negativo es un golpe a la esperanza, una estocada a la moral y supervivencia de aquellos que viven en el precipicio peligrosamente. El monstruo silencioso de la pobreza se está comiendo a Canarias sin darnos cuenta, normalizando toda la marginación sin el más mínimo atisbo de sensibilidad. Sí, tenemos barrios donde los niños van a clase sin desayunar; no pueden estudiar en sus casas por falta de recursos básicos y por la maldita pobreza energética que muchos banalizaron en su momento. Existe una cara menos conocida de la pobreza en Canarias que jamás nos contarán en Fitur, porque nuestro espejo es cóncavo y la realidad duele al contarla. Aumento de la prostitución, incremento del consumo de drogas, fracaso escolar y un cúmulo de problemas derivados del aumento de la pobreza que nos empeñamos en esconder. Y encima nos golpea la excesiva burocratización del sistema. En el archipiélago se cuentan neveras vacías y muchos hoteles nuevos. Siendo justos, se trata de una industria imprescindible, pero que se ha empecinado en producir estajanovistas olvidándose del maravilloso equilibrio que perdimos hace ya varias décadas. Cáritas y el tercer sector, en general, están haciendo magia a través de una solidaridad fundamental para que la situación no empeore. Los abuelos, eternos sustentadores, no pueden más; ya no juegan al dominó, llevan años cuidando a su prole sin recibir un duro. Los servicios sociales municipales están desbordados y falta personal, falta muchísimo personal y recursos para mitigar los efectos de la pobreza y la exclusión social. Otro factor que genera desolación es el de los trabajadores pobres: las personas que, pese a desarrollar un trabajo remunerado dentro del mercado de trabajo actual, no logran distanciarse del umbral de la pobreza monetaria relativa, ni sortear el riesgo de encontrarse ante una privación material grave o severa que les conduce irremediablemente hacia la exclusión social. Pedro, Patricia y María son algunos ejemplos de esta lacra que nunca pide perdón. Y luego está el otro sector de la población que hace cola por la noche para pedir comida, porque así duele menos. El pudor y la vergüenza impiden alarmar todavía más sobre una coyuntura que las ONG han denunciado desde hace mucho tiempo. Es una salvajada tener un empleo y elegir entre pagar el alquiler o comer y, eso, también ocurre en Canarias. Pasen un día, tan solo unas horas en alguna de las organizaciones altruistas que dedican su tiempo a ayudar a las personas vulnerables y en situación de exclusión social. No hace falta irse muy lejos, lo tenemos cerquita, en nuestros barrios de toda la vida. Qué tan necesario sería un acuerdo real de todo el arco parlamentario para, unidos, socorrer a tantos canarios y canarias que exigen una solución a un problema estructural que requiere de medidas inmediatas y contundentes. Penélope esperó por Ulises más de veinte años. Al final llegó y pudieron reinar Ítaca. Que nuestra Odisea la cuente Homero con una Canarias sin pobreza.

@luisfeblesc