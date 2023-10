Llegan miles, ¿pero luego qué?

Piensa, por unos segundos, qué es lo primero que aprendes cuando estudias un idioma nuevo. Si naciste en Canarias, seguramente te vendrán a la cabeza palabras sencillas e introductorias, quizá algunos verbos básicos. Hola, adiós, buenos días, buenas noches, bien, mal, comer, dormir, uno, dos y tres. Debería, por lógica, ser así siempre. Abrir la libreta, coger un bolígrafo, apuntar cada palabra nueva y, al lado, su significado en la lengua conocida. Releer lo escrito y repetir hasta memorizarlo. Fácil. Tan fácil, tan normal, tan lógico, que cuesta verlo como un privilegio y acordarse de las miles de personas que aprenden a la fuerza, por pura supervivencia. Hola, adiós, patera, papel policía. Las libretas y los bolígrafos llegarán después.

Con esa misma facilidad, mucha gente olvida, o puede que nunca lo hubiese sabido, que la ruta migratoria hacia Canarias no es una opción caprichosa para migrar sin pagar los trámites y apropiarse de todas las ayudas. Suena tremendamente ridículo, pero este argumento se piensa, reproduce y asimila todos los días. Y son este tipo de bulos los que gestan discursos de odio. Su estructura está mal construida de base, y se tambalea, pero ahí reside el peligro: al mínimo movimiento, caen encima de quien les queda cerca. De discursos, se pasa a violencia.

Uno de los (muchos) motivos que contribuyen a que se forme una bola tan grande es la invisibilidad de las personas migrantes después de haber llegado a Canarias, a España, a Europa. No necesariamente implica que no aparezcan en los medios, sino también de qué forma aparecen. Qué tipo de noticias protagonizan, en qué contextos se subraya su origen, a qué campo semántico se asocia la palabra inmigrante, qué tipo de seguimiento se hace de sus procesos, quiénes y cómo hablan en su nombre.

Pero tampoco se trata solo de los medios. El racismo sistémico se sostiene sobre muchísimos pilares distintos. Sería muy fácil lavarse las manos señalando como único responsable a ese ente abstracto que son los medios. Sin embargo, no hay que perder de vista a las instituciones que perpetúan la segregación, la violencia y las necropolíticas internacionales que deciden quién tiene derechos y quién no.

Hay medios y periodistas que realizan un trabajo muy necesario para exponer la violencia fronteriza y los peligros que entrañan las rutas irregulares, que, a menudo, son la única vía de salida. Parejo a ello, recuerdan que migrar, lejos de ser un delito, es un fenómeno inherente al ser humano que se vulnera a diario de forma selectiva. Porque, insisto, todas las personas migran.

Con todo, no se puede evadir la responsabilidad que tiene el periodismo en las imágenes que crea y difunde sobre qué es y qué no es la migración. Frecuentemente, las narrativas refuerzan estereotipos que no son reales. Empiezan antes incluso de que lleguen los cayucos, con el desconocimiento sobre lo que ocurre en los países de origen. Llenar esos vacíos informativos permitiría entender por qué han llegado más de mil personas en un fin de semana, pero también por qué se abrió esta ruta hace ya décadas. Sobre ambos temas se ha escrito mucho, aunque esas historias no resuenan tanto como deberían. Les invito, si aún no las han leído, a que hagan una búsqueda. Pero el objetivo de esta columna es otro.

El periodismo de migraciones no debe limitarse a contar cuántas personas llegan, cuántas mueren, de qué países vienen y dónde dormirán las primeras noches. Hay que contarlo, por supuesto que sí. Pero dejarlo ahí, sin ningún seguimiento, genera un vacío informativo que no permite comprender las realidades que viven nuestras nuevas vecinas y vecinos. Sus historias no acaban cuando pisan tierra. No van a ser recién llegados para siempre.

Ahora la urgencia es atender a todas las personas que siguen llegando y que se haga una distribución territorial justa porque, está claro, Canarias no puede acoger por sí misma a tanta gente. Eso, desde el periodismo, hay que contarlo. Pero cuando afloje el ritmo de llegadas, y parezca que la situación se ha calmado, espero que no se olvide que todas esas personas no han desaparecido.

Llamarán a sus familias a diario. Irán de vez en cuando a la peluquería para cortarse el pelo, quizá teñirse. Se integrarán en su comunidad, más o menos, dependiendo de si logran acceder al trabajo o los estudios que vienen buscando. Ese será un trámite muy largo. Vivirán con incertidumbre. Solo el proceso de regularización suele alargarse años. Y claro que el papeleo es un engorro para todo el mundo, vale. Pero no es lo mismo que sea molesto hacer papeles a que toda la vida penda de ellos. Eso, cuando el foco se aleje de las costas, también hay que contarlo.