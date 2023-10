La desaparición del mundo sensible y todas las mujeres de Gaza

De Boko Harán, la organización terrorista islámica de Nigeria, sabemos que hacían secuestros masivos de adolescentes en colegios para convertirlas en esclavas sexuales (pero no dejaron imágenes). Del Estado islámico ISIS provenían las fotografías más crueles y sádicas vistas hasta entonces, los prisioneros, de naranja, eran degollados en directo, en fila india; a un piloto jordano lo quemaron vivo en una jaula.

De las esclavas sexuales de los Balcanes también nos faltan imágenes, aunque el genocidio de Srebrenica quedó juzgado y probado (Ratko Mladic). Susan Sontag consideraba de suma importancia testimonial las fotografías. Y eso ocurrió con la Matanza de My Lai a cuenta del ejército norteamericano como la de los niños corriendo medio quemados por el napalm en Vietnam también. Hamás ya ha logrado pódium en la historia de la infamia, inhumanidad, sadismo, crueldad, atrocidad, terrorismo, espanto (tras el Holocausto), genocidio jurídico: las imágenes de la cacería/exterminio de judíos por serlo, desde bebés a ancianos, familias enteras, jamás podremos olvidar, peores que las del ISIS. A las mujeres (y niños) se les reservó un trato especial, humilladas, vejadas, con sangre en los pantalones, con piernas quebradas, escupidas, mutiladas, degolladas, conducidas violentamente por los pelos, tumbadas en el suelo con las faldas levantadas y parte del cuerpo casi calcinado. Kfar Aza ya es un poblado mártir israelí donde exterminaron su población apareciendo 40 cadáveres de bebés, algunos decapitados (verificado por la prensa internacional in situ). Ante este horror sobrepujado del S XXI la izquierda populista española ha dado sus mejores muestras de ignominia y odio, mostrando carecer de la mínima civilidad, piedad y compasión del dolor concreto y real, sin su pornografía victimista, ni siquiera con las mujeres-yo-si-te-creo-hermana (silencio sepulcral), a las que odian si no pertenecen a sus guetos acomplejados. Lo curioso de esta reedición del infierno de Dante y el Gueto de Varsovia son dos cuestiones: Una: cómo el mundo sensible que aprehendemos directamente se puede eliminar contraponiendo razones y argumentos más que discutibles, menos que objetivos, que en juicio criminal no valdrían. Dos: La mujer como cuerpo de tortura, vejaciones y exterminio, y de contrario (Gaza) su radical inexistencia en el espacio público, ni están en los asaltos del Einzsatzsgruppe de Hamás, ni en las turbas empleadas como perros rabiosos en la profanación de cadáveres. Se prevé y muchos desean que se produzcan matanzas de Israel, el maligno, en Gaza. Lo esperan ansiosos y sedientos de «genocidio israelí». Pero los israelíes, bebés, niños, familias, ancianos no tienen la oportunidad de renunciar a la legítima defensa, ni resignarse a la impunidad/inmunidad de vesánicos terroristas, saben que no tendrían segunda oportunidad.