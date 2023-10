Lo mejor del 12 de octubre fue ver que hay continuidad. Que hay futuro y que la juventud viene pisando fuerte. Una joven princesa, espectacular. Serán ellos los que den el golpe encima de la mesa. La crisis constituyente ya no se enmascara; ya se toca, es hasta tangible y palpable.

El presidente en funciones, Sánchez, se coló por una calle lateral el día 12 de octubre para que los asistentes al acto no lo abuchearan. Qué vergüenza para un presidente que no tiene factores inhibitorios del ridículo y que supedita su estancia en la Moncloa a todo lo que pueda pasar en España, incluida la pretendida escisión catalana. Que según estos últimos eso ya esta hecho, amén de Bildu.

Bonito panorama nos espera, si alguien sensato en ese partido no pone coto a esta enfermiza asidera. Esta semana en el artículo de Juan Luis Cebrián, de El País, extraje una conclusión y es que Sánchez navega a la deriva. Ya lo sabíamos, pero que Cebrián lo señale es muy relevante.

En el desfile no lo miró ni siquiera la cabra de la Legión –no sé si Clavijo lo hizo le tengo que preguntar– que, por cierto, no era una cabra, era un chivo que ya desfiló en el 2019, el chivo Pacoli. Pero el abucheo –que él dice que lo organiza el PP, como si el PP y los otros fueran tan listos— se lo llevó en la misma jeta.

Sánchez no puede salir a la calle sin ruido, pero lo cierto es que electoralmente no es una catástrofe. Baja, sí, pero muy lentamente. Y esos votos con la suma de los que corresponda lo harán nuevo presidente. Aunque en su entorno digan a voces que planteará una crisis constituyente que ya está en marcha con la idea de presentar –con el tiempo- una nueva Constitución, modificando, entre otras, la forma de Estado y así establecer una III República, de la cual el sería el presidente. ¡toma ya!

Lo cierto, que él está al frente del Gobierno y no se colocó por generación espontánea, lo hizo utilizando los cauces democráticos. Lo que si coloca –como todos los demás partidos– son amiguetes, como en Correos y en organismos europeos y en todas partes, España no va a llegar muy lejos, me dice mi amigo Collins, que es una estadounidense que trabaja en la embajada que sabe mucho de la España actual, –como Paul Preston pero más joven– y me dice con –lengua suelta– que observar desde fuera lo que está ocurriendo aquí, les asombra, y es que se esta llevando la formación futura de un Gobierno de locos, en el que entran brujas gallegas y cajeras de supermercado, individuos con la cultura de la Esteban –o sea, sin cultura— y otros que justifican y no condenan atentados. Y que no logra encajarlo en el sentido común. Yo le respondo a Collins que spain is diferente.

En fin, cuando la torpe Europa –recuerden el numerito de Granada– entienda la que está montando el suplente del Estudiantes, para España ya será tarde. Habrá dinamitado los fondos new generation y quién sabe si proclamará, con tal de salvarse, discursos como los de Maduro: que Jesucristo era un niño palestino y lo mataron los imperialistas españoles.

Y es que el que sabiendo leer no lo hace, es tonto para toda la vida.