De ranas y de sapos

El síndrome de la rana hervida se usa para describir un suceso que ocurre tan lentamente que sus efectos pueden percibirse a largo plazo o no percibirse. Como no existe la percepción de daño, la falta de conciencia hace que no haya reacciones o que estas sean muy tardías. Si pones rana en un caldero de agua hirviendo saltará. Si la pones en el agua y vas subiendo progresivamente la temperatura, no percibirá el peligro y se cocerá.

La aclimatación es un proceso diferente. Es la capacidad de adaptación de un organismo a las modificaciones que se registran en su medio ambiente. Y es, además, una técnica que garantiza la supervivencia. Aquellos animales que mejor se acomodaron a los cambios climáticos en nuestro planeta fueron, al final, los que sobrevivieron. ¿Qué es la amnistía que prepara Pedro Sánchez? ¿Un caldero de agua para guisar la Constitución del 78 o el deseo bienintencionado de una adaptación de España a los cambios? Pedro Sánchez está negociando la amnistía porque con ella va a adquirir el apoyo de los independentistas catalanes. No puede ser , como cantan los coros gregorianos del sanchismo, una medida para facilitar un nuevo entendimiento con Cataluña porque los independentistas “no son” Cataluña. Y la fatídica coincidencia entre la votación de investidura y la concesión de la amnistía la convierte en una mercancía política. Es, por lo tanto, un quid pro quo. Dentro de un mes, el baño mediático y la intensa campaña de propaganda tendrán el agua hirviendo. Habrá calado la idea, más allá de toda duda razonable, de que la amnistía es un bien tan absolutamente necesario que resulta inexplicable que no se haya aprobado antes. Y entonces entraremos en la fase del referéndum. Empezarán a hacernos llegar inquietantes reflexiones: ¿Por qué es malo que un pueblo se pronuncie sobre su destino? ¿Por qué nos empeñamos en negar el derecho democrático de los ciudadanos catalanes a decidir? Si ya hemos concluido que luchar contra el Estado por la independencia de tu país no es un delito, ¿no estamos reconociendo la existencia misma de ese país? Para algunos la rana ya habrá hervido. Para otros será una transformación inevitable. Hay un problema. En un proceso de adaptación, los animales sufren cambios que les llevan a aclimatarse mejor a nuevas condiciones de vida; pero al final de las mutaciones, la especie sigue siendo la misma. No será el caso de España. El nacimiento de un nuevo Estado soberano no es una mitosis celular; implica un desgarro, una ruptura traumática. Hay dos derechos que colisionan: el derecho a ser de la nueva nación implica el no ser de la vieja. Algunos creen que todo nace del legítimo propósito de modernizar España. Para ellos va otro mensaje: el Gobierno en funciones está tramitando en el caldero de la corrupción el indulto a los socialistas condenados por el caso de los ERE en Andalucía. Y eso no es una rana; es un sapo.