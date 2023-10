Son las 7:49 y comienzo mi trayecto hacia Los Andenes. En la Vía de Ronda cuesta conducir por la maldita masificación, el piche sujeta a los coches y parece que no los quiere soltar. Escucho noticias sobre cosas terribles, una bebé de meses es agredida sexualmente por su padre, 271 personas llegan hacinadas en un cayuco a El Hierro, la emergencia climática es un problema mundial… Decido parar las voces y pongo música. Hoy quiero recomponer mis pensamientos a base de algo clásico que me haga mirar los horizontes de otro modo, buscar esperanza en los violines. La 7ª sinfonía de Beethoven es perfecta para ello. Empieza bajita, pero mis ventanas cerradas permiten captar las primeras notas de viento. Una mariposa monarca sobrevuela los automóviles parados. Se sitúa delante de mí y me hace comprender que ante sus alas la tecnología de los volantes no es nada, su libertad lo es todo. Parece danzar con Beethoven, parece hablarme.

Yaiza, a pesar de los humos, del cemento, del piche, de los incendios que asolan los montes…, resistimos como la música. Consigo salir del bucle de las colas con el color de la mariposa en mi cabeza que se une al encarnado amanecer. Aparco en la calle Zurbarán, una de esas calles hechas para sobrevivir, apenas hay árboles aquí. Dicen los estudios que deberíamos de disfrutar de 10 metros de zonas verdes por habitante, pero en La Laguna solo contamos con 1,5 metros. Este desierto hace que, en la calle con nombre de pintor, escaseen colores que ilusionen a vecinas y vecinos a alongarse a sus balcones para ver la luna. @yaizaafonsossp