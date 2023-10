Al borde del colapso

Sigue abierta y libremente el proceso de lampeduzación de El Hierro. Todavía recuerdo, ay qué tiempos remotos de hace dos o tres meses, cuando los palanganeros mercachifles del anterior Gobierno –bien caro le cobraron a Torres y compañías sus babas admirativas, sus escándalos tamaño piscina portátil en el jardín de un domicilio privado, sus basuritas contra cualquier instancia crítica– pretendían ridiculizar a Fernando Clavijo por mencionar a Lampedusa con motivo de la crisis migratoria. Ahora que lo hace El País me imagino que está permitido. Porque El País –un periódico excepcional durante 30 años del que todos aprendimos o intentamos aprender con admiración y respeto– ya no ofrece lecciones de periodismo, sino de moral, o más exactamente, de moralina. Más de 200 migrantes han dormido al raso en Los Cristianos. Como en Arguineguín. Trasladados desde El Hierro, al que ayer domingo llegaron unas 350 personas. Una noche –como mínimo– en el suelo del muelle cortesía del Ministerio del Interior. Tal y como sabe cualquier persona mínimamente interesada estamos en periodo de calmas marinas y los cayucos lo aprovechan. Mientras escribo estas líneas está llegando otro cayuco a Los Cristianos con varios niños y bebés a bordo. A principios de octubre ya se habían superado todas las llegadas de 2022. Los más optimistas predicen que podrían ascender a 22.000 o 23.000 personas a final de año. Otros creen que esta situación va a escalar más aún y la cifra final estará por los 25.000 aproximadamente. Cualquiera cálculo –como la misma realidad actual– le es indiferente al Gobierno español.

Porque el Gobierno español, el presidido por Pedro Sánchez y vicepresidido por Yolanda Díaz, Pim y Pom del progresismo ibérico, tomó hace tiempo su decisión estratégica: Canarias es la frontera sur de España, la trinchera frente al asalto subsahariano a Europa, y la plataforma logística desde donde expulsar a los migrantes que sobreviven a la travesía. ¿Hacia dónde son expulsados y con qué garantías jurídicas? Vaya usted a saber. La cuestión es no molestar al resto de las comunidades autónomas con lo que pasa en el patio trasero. Todas y cada una de las propuestas y demandas del Gobierno de Canarias han sido desoídas: desde la constitución de un mando único hasta algo tan elemental e inmediato como conveniar con Cruz Roja para que sus servicios médicos puedan atender en los mismos muelles. Nada. Y el sistema de acogida y asistencia a los migrantes –cogido con alfileres– está colapsando. El Hierro ha llegado al límite de sus recursos. La Delegación del Gobierno central se encoge de hombros. Esto es un miserable disparate que debería derivar en acciones administrativas –y quizás penales– contra algunos responsables públicos. Una de las cosas más terribles, terribles de veras, es escuchar al secretario general del PSOE canario, Ángel Víctor Torres, afirmando que las cosas van bien, que lo único que va mal es lo de los menores no acompañados que han llegado las últimas semanas, y eso es responsabilidad del Gobierno autónomo, es decir, que lo que va mal es culpa de Clavijo y sus compañeros. Esta imbecilidad falsaria es la mejor muestra de instrumentalización partidista de la migración que se ha gangoseado en Canarias en los últimos lustros. Es necio. Es repugnante. Es vergonzoso. En lugar de exigir a sus correligionarios madrileños que actúen y se comprometan de una vez en esta crisis cargada de angustia y desazón, Torres se dedica, de facto, a hacer la apología de Sánchez y su irresponsabilidad. Ya es insoportable el festín de servilismo y autobombo que montan los psocialistas canarios cada vez que tienen oportunidad, incluso con motivo de una situación tan alarmante y dolorosa como esta, en la que Sánchez sigue sin acceder a la articulación de un mando único estatal en la gestión de la crisis migratoria. Claro que, ¿qué esperar de un PSOE que celebró un pacto sobre inmigración y asilo avalado por los gobiernos de la UE? A ver: no es un pacto, sino un reglamento incluido en la propuesta de pacto presentada por la Comisión en 2022, y endurece las condiciones de entrada a territorio de la UE. Por lo menos léanse los comunicados, prendas.