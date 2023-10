Psicóloga en campaña permanente

Me gusta aplicar en el trabajo con mis candidatos y cargos públicos las herramientas y estrategias que la psicología nos aporta. El desarrollo personal y el análisis conjunto que te aporta un profesional de la psicología te envuelve en un deseado y real contexto de seguridad y protección personal. Esa ciencia que lidera valores de confidencialidad y contraste sobre certezas científicas; como me gusta decir, aquí no hay magia, aquí aplicamos un modelo de trabajo garantizado, aquí aplicamos ciencia. A veces, te olvidas de la política y sólo ves a la persona, y me siento afortunada por ver y sentir los valores que, en ocasiones, tristemente la ciudadanía no percibe en su totalidad.

Hay una línea delicada que aplicamos para la construcción del líder; popular pero no populista, ejecutiva, humilde y profesionalizada; queremos que ganen los buenos, es así, y para ello tenemos que conjugar sus valores con lo que vota la sociedad, o un sector de ella. En alguna entrevista me han preguntado que para qué una psicóloga en la política, y después de estar años trabajando con candidatos y cargos públicos, ya no me lleva tanto tiempo contestar a esa pregunta. Siento pasión por las personas, y no quiero que los mejores abandonen la política, y deseo que seamos gobernados por los liderazgos más auténticos y profesionales, y para ello tenemos la obligación de ofrecerles soporte, estabilidad y apoyo; no es fácil mantener en equilibrio todo lo que conlleva profesional, personal y endogámicamente un cargo institucional público. El juego dentro de los partidos puede desestabilizar la proyección de un buen candidato. Igual os puede sorprender el uso que hago constantemente del candidato, quizás porque tiendo a ver los cargos públicos como «candidatos constantes». Hoy en día los pactos, las elecciones reiteradas y toda esta incertidumbre te hacen estar en ese código de candidato permanente. Y lo mismo con el uso del género; lo que ocurre es que, por ahora, trabajo mucho con candidatos y poco con candidatas. Me he habituado al desarrollo, imagen y factores más masculinos dentro de la política, y ya me parece que, sin pretenderlo, casi me he especializado.

Nuestro trabajo tiene que encajar con la filosofía del partido, principalmente porque para ayudar a tu candidato debes conocer los parámetros en los que se mueve; tus relaciones internas son instrumentos de protección para la persona. Hay unos ámbitos endogámicos de coordinación que son necesarios, especialmente los estratégicos y de comunicación.

Definir una Marca Política es fundamental para ganar, y para una reelección diría que es básico. Me atrevo a decir que en España no hay partido político que trabaje la Marca Personal Política de sus cargos…, porque exclusivamente se trabaja con los números uno. Los cargos públicos saben que su partido va a invertir en estrategias globales y asesoramientos homogéneos por cargos municipales, cabildos, parlamentarios… Y saben que en campaña y precampaña tendrán entrenamientos, de dudosa continuidad; y ¿qué pasa desde que tomas posesión hasta la siguiente reelección?, ¿cómo trabajas tu Marca?, ¿cómo eres percibido por la ciudadanía?, ¿qué está pasando con tus objetivos?, ¿qué está pasando en ti?, ¿quién te aporta feedback sobre tus resultados? Y esa soledad, ¿te aturde o te gusta?…

Para volver a ser elegido se necesita quererlo, ser propuesto por el partido y ser votado por la ciudadanía. Los tres factores están condicionados por la estabilidad personal que te permita «no bloquearte o perder el equilibrio» ante la demanda, reequilibrar las exigencias endogámicas y tener Marca o resultados para que puedas ser interesante para el bombo endogámico… Y después, una buena campaña que es más sencilla cuando tu gestión ha sido marcada por hitos; y si, además, has trabajado tu Marca durante la legislatura, ya estás en la mente de tu gente, de tu ciudad, de tu región… No sólo es necesario una profesional de la comunicación, que también, sino trabajar tus valores para llevarlo a acciones que te definan. Actualmente, todo, absolutamente todo comunica, y hay que planificar cómo y qué comunicamos de la persona. La comunicación aislada de estrategia de Marca es vacía, porque aplicarás lo que tantos otros. Por ello, me encanta decir que la comunicación sobre ti puede ser líquida; si transmitimos valores, es autenticidad, y ahí estás tú solo.

Acompañar, dar soporte y feedback genera un nivel de confianza amplio con el gestor público. Yo lo vivo como un espacio personal protegido, donde la persona se siente cómoda y segura. La imagen es un factor de trabajo, sus discursos, su emocionalidad; en definitiva, nuestro objetivo es que la persona tome conciencia de su inmenso valor. Me gusta mucho recordar esa cita que dice que «a veces lo que te hace sentirte bien con otra persona es su capacidad para hacerte descubrir cosas maravillosas sobre ti, que ni tú mismo conocías». Ese es el regalo de nuestro trabajo.

@EtikMaite etikpolitica.es