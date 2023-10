Gran coalición: ¡Viva la Pepa!

La idea de una gran coalición a la alemana, en la que dos o más partidos mayoritarios de ideologías opuestas dejan de lado sus diferencias y se ponen de acuerdo para gobernar, vuelve a sobrevolar España ante la imposibilidad manifiesta de formar una mayoría monocolor. En esta estrambótica experiencia que viene siendo el proceso de investidura tras las elecciones de 2023, apenas somos tres o cuatro soñadores los que abiertamente defendemos el entendimiento. ¿Por qué la vía de un acuerdo entre los líderes que representan a casi un tercio de los españoles ni siquiera se ha contemplado? A las bases electorales se les ha inoculado un rechazo visceral hacia el rival político, hasta el punto en que la sola idea de intentar buscar acuerdos de mínimos genera una incontrolable sensación de repudio.

Es demencial esa tentativa de rescatar conflictos que prácticamente hunden sus raíces en el advenimiento del sistema democrático en España y nos llevaron a una Guerra Civil. Pretender convertir en actuales esas divisiones supone atentar contra el espíritu de la Transición. Peor: Ya hay quien directamente está apelando a los tiempos de las Cortes de Cádiz de 1812, las que aprobaron la famosa «Pepa». La primera Constitución española fue la reacción de todo un país a la invasión de las tropas de Napoleón. Trasladadas a Cádiz debido al avance de los franceses, las Cortes asumieron como tarea aprobar un texto que sentara las bases de la democracia y la libertad en España, al estilo de la Asamblea Francesa o la Convención de Filadelfia. Sus 382 artículos apenas se llevaron a la práctica, pero su impronta inspiró decisivamente nuestro actual marco constitucional. La famosa expresión «Viva la Pepa» no era más que una reivindicación del estado liberal, ojo, de un texto que por vez primera despojaba al rey de sus poderes absolutos. La obra de Cádiz funda un nuevo sistema político que afirma la soberanía nacional frente al poder regio, que abandona su lugar hegemónico. Se asienta, asimismo, sobre la separación de poderes e incorpora múltiples derechos inherentes a la persona, con un estatuto del ciudadano y hasta una primigenia organización en territorios autónomos. Para desgracia de España, un golpe de estado en mayo de 1814 supuso la vuelta al férreo absolutismo de Fernando VII, probablemente el peor gobernante que hemos tenido, con un retroceso social y económico que se tradujo en un siglo XIX convulso en el que se aprobaron hasta cinco constituciones más, ninguna con el consenso que presidió la experiencia gaditana.

A pesar de que solo estuvo vigente durante seis años de forma interrumpida, fue estudiada en toda Europa y el grito «Viva la Pepa» se escuchó en tentativas revolucionarias de Turín a Moldavia, de Portugal a Nápoles. De hecho, aquellas ideas emanadas de unas Cortes españolas recorrieron Centroamérica, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Perú, Ecuador o Brasil.

Pienso que el mayor obstáculo para que se forme una gran coalición, no ya en el Gobierno de la Nación, en un municipio cualquiera o una comunidad autónoma, no es la distancia real entre formaciones políticas, sino ese imaginario colectivo que traza una frontera insalvable entre quienes se autoproclaman de izquierdas o de derechas, hasta el punto de que hace años que este país no elige a unos diputados para que nombren presidente o presidenta: más bien parece que cada vez que nos acercamos a una urna es para decidir entre el bien y el mal.

Estamos de fango hasta el cuello y peor vamos a estar hasta que no nos demos cuenta de que necesitamos diálogo en lugar de confrontación, acuerdo en lugar de desprestigio, ideas en lugar de mentiras, líderes en lugar de jefes, información en lugar de demagogia y política en lugar de poltrona. Lo mismo lo que nos falta es un poco de cultura democrática, que pasa por volver a estudiar lo que somos y de dónde venimos, para dejar de lado lo que a mí me interesa en este preciso instante, en beneficio de aquello que es de interés general.