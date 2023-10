Animados con la idea de Canarias

El otro día, escuchando consejos, me dijeron «pon toda tu energía en el mismo lugar y saldrá bien». Se me quedó en la cabeza, y entre los temas que tratamos aquí, me resuena siempre ese pensamiento simple de: «¿cómo podemos hacer que Canarias sea un lugar mejor?» Es algo que me ocupa la mente de vez en cuando, como a tantos habitantes de esta tierra. El mejoramiento que han vivido las Islas en los últimos años, la inventiva y las ganas de desarrollar ideas han tenido nada más y nada menos que el empeño de creativos y valientes canarios que supieron ver las oportunidades donde nadie las había hecho posible antes.

Como el camino ha tenido muchas frustraciones, y el amor es eterno, se le sube a uno el ánimo cuando encuentra una respuesta positiva y prominente que mira al futuro. Esa idea hoy, esa energía hoy, está centrada en el mundo de lo audiovisual en el Archipiélago. No sé cuánto dinero estará ajuntando, pero forma parte de las iniciativas que más nuevos empleos genera en las Islas, forma parte de las iniciativas más innovadoras y que de mejor manera añaden valor añadido a lo que somos. Hoy la industria audiovisual se está reforzando en el Archipiélago de la mano de Newport y Kiss FM, dando forma a estudios que darán luz y color a multitud de producciones que serán vistas en todo mundo gracias a un suntuoso modelo fiscal que hemos diseñado para este sector desde nuestras instituciones. Canarias Film Commision, integrada en la European Film Commision Network, de la mano del Cluster Audiovisual de Canarias, van de la mano en la búsqueda de un modelo de crecimiento sostenible para esta actividad en las Islas. Los pormenores en materia fiscal son fantásticos para los promotores. Una deducción del 45% para las producciones audiovisuales de más de 1 millón de euros, cifra que baja a 200.000€ si se trata de animación. Además el Gobierno de Canarias destina cada año más de 1,8 millones de euros en subvencionar multitud de producciones pequeñas que protagonizan pymes de las Islas. También son aplicables a este sector las condiciones Zona Especial Canaria, que en el ámbito del cine y la imagen, como no en otros, ha logrado tener una notable eficiencia. Hay ciertos límites. Las producciones que se acogen a este modelo fiscal tienen una deducción máxima de 36 millones de euros por largometraje y de 18 millones de euros por capítulo en el caso de las series. Está bien poner límites a cualquiera de las actividades que formen parte de nuestra vida. En el caso de la gestión de las ayudas al cine, 36 millones de euros. Ese es el límite. Con estas medidas estamos abriendo la puerta a que el protagonismo de la hostelería y el trabajo público en las Islas tenga una competencia más creativa, y el canario haga más anuncios, más películas, saque más ideas, tenga escuelas de nuevo ámbito, tenga otra ventana para hablar y expresar su sensibilidad, cuente al mundo lo empático que es y demuestre toda su inteligencia emocional, así se recree en la forma que tiene de mirar lo que le rodea, performe su idea del mundo desde los nuevos medios que puedan surgir y sea en primera instancia un buen profesional en el expansivo mundo de la imagen, creciente, presente y constante en nuestro día a día. En la misma línea, urge que nuestras instituciones, el tejido social y todo aquel que quiera ayudar se orienten a dar forma a una apuesta decidida por la formación en estudios de Comunicación Audiovisual, Cine y Diseño de la Imagen. A veces se nos olvida la perspectiva de algunos canarios que tuvieron la idea del futuro en sus manos, persigamos su empeño y sigamos buscando un futuro mejor para nuestras Islas, también animando a nuestras instituciones a hacerlo. Nuestras instituciones, si recaudaran más dinero, podrían ser clave en el desarrollo de la producción audiovisual en Canarias. Podrían ser clave en el interés que pudiera suscitar en los estudiantes canarios formar parte del mundo de lo audiovisual. Sería adecuado que esta cesión que hacemos desde Canarias para que se puedan desarrollar estas actividades vaya acompañada de una estructura canaria a favor de lo audiovisual, para que estas exenciones fiscales no se queden sólo en pan para hoy, sino en un poso de escuela para las Islas del futuro. En el debate cotidiano sobre cómo es Canarias pasamos demasiado tiempo poniendo piedras delante de las ruedas, y poco tiempo fortaleciendo las ideas positivas que son capaces de dar forma a mayor calidad en el empleo, un futuro claro y sano para nuestras familias y modelos de economía que protegen y cuidan desde la sostenibilidad nuestro paisaje. Es mejor construir una economía a favor de preservar una Canarias con bienestar social, que pensar en la protección medioambiental como una entelequia despegada de la realidad laboral de Canarias. En ese sentido, la promoción de actividades audiovisuales es fundamental para generar una idea común de Canarias respetable, donde el paisaje nos dé mejor de comer, y podamos decir orgullosos que en esta tierra se vive bien y hay camas suficientes para todos los canarios, porque lo primero es lo primero: ¡Siempre Canarias!