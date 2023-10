Se muere un guirre

Canarias se encuentra en situación de emergencia energética y reclama al Gobierno central que haga algo de una puñetera vez. Canarias padece cada vez precios más escandalosos en los billetes aéreos a Madrid y pide al Gobierno central que solucione el abuso de las compañías aéreas. Canarias reclama fondos para la reconstrucción de La Palma y acusa al Gobierno central de inacción y pasotismo. Canarias exige a Madrid que solucione el problema de la migración ilegal.

A nade que echemos un vistazo a los problemas que soportan las islas en las que vivimos el cogote siempre acaba volviéndose hacia Madrid. Tenemos, desde hace décadas, una tortícolis muy centralista. Somos como el muñeco de un titiritero, unidos al ombligo del Estado por irrompibles lazos, cada vez más fuertes. ¿Qué autogobierno puede tener una Comunidad que para todo parece necesitar al primo de Zumosol peninsular?

Un estudio de Fedea, referido al año 2021, nos ofrece una foto de cómo está el mapa de la financiación autonómica. Los ingresos tributarios homogéneos de todas las comunidades en España ascienden, redondeando, a 120.000 millones. Pero la financiación destinada a sostener los servicios públicos transferidos llega a 130.000 millones. O sea, el Estado tiene que poner diez mil millones. Al mismo tiempo, actúa un mecanismo de solidaridad. Madrid, que recauda 26.000 millones, solo recibe 19.000; Cataluña, que pesca 25.000, solo recibe 22.000, y Baleares, que aporta cuatro mil trescientos millones solo recibe tres mil novecientos. O sea, hay tres comunidades que reciben menos de lo que generan. ¿Y dónde va ese dinero? Pues se marcha cantando feliz hacia las otras comunidades, de la mano con los otros diez mil millones que aporta el Estado. A las que más va son a Andalucía, Extremadura y Canarias. A estas soleadas tierras llegan, por este concepto, casi 3.700 millones de euros (recaudamos tres mil trescientos y nos largan siete mil).

Si no fuera por ese dinero, por el de la fiscalidad del bloque REF, por las ayudas de Estado que todos fingen que no son ayudas de Estado y por el que viene de Europa, se nos caería el chiringuito. No podríamos tener un presupuesto de diez mil millones ni, por supuesto, podríamos vivir los más de dos millones que hoy residimos aquí abajo. Habría que reinventarse y buscarse la vida.

Para superar las adicciones es necesario atravesar un periodo de privación y sufrimiento. Algún día tendrá que empezar Canarias a reducir su enfermiza dependencia exterior. O aprende a gastar menos –cosa difícil– o encuentra la manera de producir más y mejor. Y no deberíamos tardar mucho en empezar a pasar el mono, porque las cosas están cambiando y en el moribundo Estado, siguiendo el ejemplo de los vascos, ya nadie quiere cargar con nadie. Cada vez que miramos a Madrid esperando que nos resuelvan algo se muere un guirre.