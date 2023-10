Habrá que insistir

Es inevitable la estupefacción cuando uno lee en un comunicado del PSOE que eso de la emergencia energética de Canarias decretada por el Gobierno autónomo, en fin, no son sino aspavientos porque –agárrense al escaño más cercano– este asunto, como todos los asuntos estratégicos de Canarias, había quedado ya resuelto por Ángel Víctor Torres. Este mago (de la política) habría conseguido «desbloquear» la renovación de los grupos electrógenos gracias a un acuerdo que tuteló paternalmente el pasado mes de enero. Lo recordó ayer el PSOE en una nota de prensa que tiene como objeto afear la conducta del primer gobierno de Fernando Clavijo y ridiculizar la estrategia del segundo. Si la cosa ya estaba hecha. Cuatro tonterías quedaban…

No sé a qué niveles de sarmentosa puerilidad vamos a descender. En esta reunión de enero no se «desbloqueó» absolutamente nada. Durante el siguiente medio año no podrán ustedes encontrar ninguna decisión ni disposición al respecto en los boletines oficiales. Nada salió a licitación siquiera. Absolutamente nada. Torres, simplemente, sacó una lectura propagandística de la reunión antedicha. Lo más asombroso es que hace apenas diez días el Ministerio de Transición Ecológica lo dejó muy claro: todas las peticiones y alternativas del Gobierno de Torres para superar la obsolescencia de los grupos electrógenos e incrementar su potencia «eran manifiestamente contrarias a la normativa europea». Lo más suave que dijo el Ministerio es que las propuestas visadas por Torres y diseñadas por el equipo que dirigía José Antonio Valbuena «eran difícilmente justificables desde un punto de vista jurídico y competencial». No se produjo ningún desbloqueo. El asunto no estaba encausado de ninguna manera. Es difícil entender qué se persigue mintiendo tan descarada como estúpidamente. Cuáles son las razones últimas de este incesante cantinflismo interpretado por Torres, que desacredita a un Gobierno a las 48 horas de constituirse («un gobierno de perdedores») y se asume a sí mismo como un héroe homérico.

Habrá que insistir hasta la náusea más inútil. Un conjunto de asuntos estratégicos de singular trascendencia requiere acuerdos transversales y consensos básicos entre los grandes partidos políticos del país: energía, movilidad, reforma de la administración pública, modelo de gestión sanitaria y asistencial, transformaciones del sistema escolar, las grandes políticas de investigación, desarrollo e innovación, la modernización económica y el crecimiento de la productividad, el estímulo de la inversión extranjera en las islas. Son las fundamentales, aunque sin duda pueden existir otras. Ha devenido responsabilidad de todos sin excepción. Lo que le corresponde al PSOE es asumir y apoyar la declaración de emergencia energética y colaborar para que salga adelante la estrategia del actual Gobierno. Valbuena y sus técnicos se batieron el cobre, pero fue inútil. Y no por falta de diálogo y buen rollito precisamente. De la misma manera la tentación creciente entre las filas coalicioneras –no digamos ya en el PP– de marginar cualquier gran acuerdo con el PSOE en la presente legislatura es creciente, aunque todavía se modere por las enajenantes circunstancias actuales de la política española. Cabe decir: de la política madrileña. De la misma manera que el estado terminal de nuestro conjunto de sistemitas eléctricos, infinitamente parcheados y cojitrancos, resulta una amenaza real para la economía canaria y para nuestra vida cotidiana, la falta de grandes acuerdos sobre asuntos nucleares de trascendencia estratégica supone un verdadero lastre para nuestro desarrollo económico y al cabo para nuestra cohesión social y territorial. En una hora ciertamente crítica lo más productivo no es la confrontación simbólica entre grandes bloques como método de promoción política, publicidad electoral y disciplina interna, sino el acuerdo. Sin estos acuerdos Canarias no será más fuerte, sino más débil, no será más resiliente, sino que se cronificarán sus debilidades estructurales, no será más próspera y dispondrá de mejores servicios públicos, sino que deberá centrar sus esfuerzos en sobrevivir malamente subvencionada en un mundo complejo y convulso.