Lección ambiental del incendio

Cuando apenas nos estamos recuperando del efecto que produjeron en todos nosotros esas duras dos semanas de agosto en las que vimos arder buena parte de nuestra masa forestal –en ocasiones con consecuencias muy duras y de complicada recuperación–, no podemos dejar de insistir sobre la idea de tomar nota de esta grave lección ambiental de cara a no volver a llegar al 40 de mayo en una situación de riesgo real y no sólo para el entorno natural.

Nos encontramos ante la necesidad de gestionar una naturaleza que ya no es rural y la visión de la huella que ha dejado el incendio en miles de hectáreas en Tenerife y en especial en las retamas del Parque Nacional del Teide, el más visitado de España, nos pone de manifiesto que las teorías vigentes sobre el monte y su deshumanización a toda costa ya no sólo no están vigentes, sino que, fruto del cambio climático –lo que llaman incendios de sexta generación– quizás estén menos vigentes que nunca.

Estamos hablando de que hemos generado situaciones social y ambientalmente insostenibles, no sólo en el caso de Tenerife sino en otras islas como La Palma o La Gomera y en buena parte de las zonas boscosas del planeta que se están enfrentando a situaciones hasta hace poco desconocidas. Todo ello agravado en los lugares donde nos encontramos, como en el caso de Tenerife, en esa no sabemos si bien o mal llamada interfaz si tenemos en cuenta que en la práctica no existe delimitación ni medianamente clara entre el monte, incluso el pinar, y las casas.

Y en ese sentido, sin duda, debemos felicitarnos por la labor que permitió que este gran incendio no acabara en desgracias personales, sin perder nunca la perspectiva de que el dios Eolo nos echó una buena mano en relación a situaciones vividas en esta Isla no hace tantos años -julio de 2007 sin ir más lejos- en las que el fuego cruzó de Los Realejos a Chío en pocas horas causando graves estragos en el caserío de Masca. Hasta coladas del vulcanismo reciente del norte de la Isla fueron atravesadas sin mayor dificultad y se llegaron a abandonar en el camino camiones de bomberos porque el fuego avanzaba más rápido que ellos en algunas zonas.

Hemos pasado de una situación forestal, nos lo dicen los propios topónimos, en la que había pinos con nombres en singular como el de Cha Dionisia o de La Cruz en Fasnia, el Pinalete, Pino Alto, de las Aguilillas, el Llorón o incluso denominaciones como el Camino de los Tres Pinos en Los Realejos a encontrarnos con pinares que más parecieran sembrados de lechugas donde es difícil el desarrollo correcto de los ejemplares. Básicamente nos encontramos con gran densidad de ejemplares de edad similar que en caso de incendio se recuperan con mucha dificultad o directamente no se recuperan.

Y, obviamente, para afrontar esa realidad no estamos preparados y no podemos permitirnos, sobre todo con la presencia de tanto material combustible, mantener un continuo de zona boscosa tan extenso en relación a la superficie de una isla como Tenerife, sin la presencia de cuadrículas o zonas de discontinuidad en forma de cortafuegos eficaces que de cara al 40 de mayo –o ya ni eso porque las olas de calor y sequías en invierno se están haciendo más frecuentes- nos permitan poder enfrentarnos a fenómenos de estas proporciones con ciertas garantías para la seguridad de todos.

En este marco hay que aprender de la trashumancia y apostar por la gestión mixta de una naturaleza que se ha alejado del sector rural. Hay que hacer una reflexión seria donde debemos contar con los agricultores y los pastores, con los medios necesarios y con un control de la excesiva presencia de combustible. Desde el siglo XVI los campesinos han estado presentes en la gestión del monte, pero cuando no podamos contar con ellos tendremos que tirar de asalariados, con líneas de agua y con unas garantías mínimas porque en condiciones climáticas verdaderamente extremas estamos hablando de situaciones muy graves.

En los altos de Arafo, nuestros campesinos fueron capaces de adaptar los castañeros a zonas de aridez y muchos de ellos ahora se han quemado junto con otros muchos frutales y sería responsabilidad de todos intentar recuperar ese esfuerzo y sabiduría colectiva de siglos. Sin cortafuegos y casas y vías entre pinos, difícilmente la solución va a venir de la mano de los satélites, los drones o las cámaras térmicas si lo que pretendemos es una gigantesca mancha verde sin heridas.

La realidad nos ha puesto frente al espejo de una gestión totalmente inviable del territorio y no hay nada que indique de la presencia de factor alguno que nos vaya a ayudar en un mayor control del riesgo si no actuamos de inmediato. El ejemplo lamentable de las 1.000 hectáreas de retama que ardieron el Parque Nacional del Teide, donde el fuego se movió de una vertiente a otra sin mayor dificultad, debería ponernos en alerta sobre los errores cometidos en la gestión del territorio para rectificar a la mayor brevedad por el bien de todos. No tanto por lo que supone de hecho desconocido hasta la actualidad sino, sobre todo, porque podría haber sido mucho peor en el caso de condiciones extremas. Aprendamos de la experiencia y actuemos para evitar problemas en el futuro.