El desafío de la Ley de Extranjería en Tenerife: separación forzada y burocracia inaceptable

En los últimos años, España ha sido testigo de un aumento significativo en la inmigración y, con ello, una creciente problemática relacionada con la Ley de Extranjería. Uno de los aspectos más controvertidos de esta legislación es la separación forzada de parejas de matrimonios mixtos, donde uno de los cónyuges es de origen no europeo. La normativa actual establece que el cónyuge extranjero debe permanecer en España durante al menos seis meses al año para tener derecho a la renovación del Número de Identificación de Extranjero (NIE) cuando proceda, lo que ha llevado a tiempos de espera inaceptables y a la dolorosa separación de las familias.

La dura realidad de esta ley es que muchas parejas españolas casadas con cónyuges no europeos, que han sido reconocidas previamente por el Ministerio de Justicia y registradas en el Registro Civil Central, otorgándoles incluso el libro de familia, que al parecer no pinta nada en este proceso, a pesar de tenerte hasta dos años esperando por el. Una ley que te exige la presentación de un certificado bancario, aunque seas español, con un saldo en cuenta bancaria de 25000 Euros la primera vez que solicitas el NIE para tu esposa y de 13000 euros en la segunda renovación. Esta situación ha generado una injusta y desesperante realidad que afecta a numerosas familias que tienen todo el derecho a vivir con libertad, sin que el Estado les obligue a mantenerse en territorio nacional para no perder los derechos adquiridos. Derechos que al parecer solo sirven para que sigas esperando y evitar tu movilidad.

Si bien no se pretende afirmar que los trámites deban ser excesivamente rápidos, es evidente que existe un desequilibrio en las prioridades de inmigración con respecto a los ciudadanos españoles de nacimiento. La pandemia de covid-19 solo ha exacerbado esta problemática, ya que muchos cónyuges extranjeros se vieron imposibilitados de viajar a España antes de que caducara su NIE, incluso habiendo solicitado la renovación a través de un abogado, la cual no se aceptó porque tenía que ser de manera presencial aun con pandemia. Esta falta de consideración en tiempos de crisis es, sin lugar a dudas, una vergüenza que debe abordarse de manera inmediata. Todavía persiste esta agonía sin resolver puesto que en este momento varias de las personas afectadas manifiestan una espera superior a los ocho meses.

Y lo realmente inaceptable es que estas personas, para demostrar que están «legalmente» en este país, tienen que aportar una copia de más de 10 páginas de su expediente presentado a extranjería. Que ante la imposibilidad de solicitar cita previa, se presenta a través de un abogado para conseguir iniciar los trámites y poder seguir viviendo con su consorte. A esto le añades que no pueden trabajar, y a pesar de que tienen un NIE caducado, es decir, que se le han tomado las huellas y por lo tanto al estar debidamente identificada esta persona ante las fuerzas de seguridad del estado español, no debería existir impedimentos para una renovación eficiente y rápida del NIE.

La actual Ley de Extranjería en vigor no está a la altura de los estándares de humanidad y empatía que deberíamos esperar de una sociedad moderna y democrática. Es fundamental que esta legislación sea revisada, reformada o desechada, para evitar que los ciudadanos españoles tengan que vivir separados de sus seres queridos en casos especiales, y que estos se van haciendo muy comunes, como vivir fuera del territorio nacional por razones de trabajo o simplemente por ejercitar el derecho de vivir donde quieran, en Europa o fuera de ella.

El sentido común me inspira a creer que una vez que el registro de matrimonio ha sido reconocido por el Estado Español, el cónyuge extranjero debería tener los mismos derechos que el nacional, incluido un NIE que no caduque. Esto permitiría que las parejas mixtas no tengan que acudir a embajadas o consulados españoles en el extranjero, para mendigar un visado y así poder viajar de vuelta a España. Si bien hay un documento que lo expide el Ministerio del Interior donde se indica que, «se le ha otorgado en el Registro Central de Extranjeros de la Dirección General de la Policía el Número de Identidad de Extranjero NIE». Sin embargo no tengo duda alguna que al mostrar este documento a la hora del embarque, por ejemplo en Estambul al viajar con Turkish Airlines, te podrías quedar en tierra. También me temo que podría ser diferente si viajas con una línea aérea española.

En última instancia, es importante hacerles recordar a los políticos que tienen el deber de hacer la vida más fácil a los ciudadanos y evitar situaciones que puedan ocasionar problemas que rompan la estabilidad doméstica. Es hora de que nuestras autoridades revisen y reformen la Ley de Extranjería para poner fin a la separación coaccionada y forzada de parejas que han sido reconocidas por el Estado y poder garantizarles un trato justo. La cohesión familiar y el respeto por los derechos humanos deben estar en el centro de cualquier legislación de inmigración. Es hora de actuar y corregir estas injusticias que afectan a tantas personas, por el enorme tiempo de espera al que están sometidos.