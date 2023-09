Repasar el pasado

Barry Levinson es un veterano y efectivo director norteamericano, ganador de un Oscar en 1990 por su labor detrás de la cámara en Rain Man, y responsable de obras como Bugsy, Avalon, El mejor, Good Morning, Vietnam y La cortina de humo. Pese a algún sonoro resbalón (por alguna razón inexplicable, también ha filmado cintas como Acoso o Bandidos), cuenta con una trayectoria solvente, tanto en cine como en televisión. En la pequeña pantalla su firma aparece en interesantes series como Paterno, Dopesick: Historia de una adicción y The Wizard of Lies. De hecho, este estreno que ahora llega a las salas de proyección se ideó para el formato televisivo, siendo incluso nominado a un Emmy al mejor telefilm. Sin embargo, ha dado el salto a las salas de proyección. Por eso El superviviente de Auschwitz se exhibe en España con dos años de retraso. Se trata de un drama de estilo clásico y convencional que hereda un buen hacer y una narración correcta, si bien no aporta demasiado a la conocidísima temática que aborda: el Holocausto nazi y las secuelas de aquel horror.

Un hombre enviado a Auschwitz sobrevive, no sólo a la monstruosidad de los campos de concentración, sino también al espectáculo de boxeo de gladiadores que se ve obligado a realizar con sus compañeros de prisión para divertir a sus captores. Pese a las penurias y las palizas que soporta, continúa adelante impulsado por el deseo de reunirse con la mujer que ama. Con unos aspectos técnicos e interpretativos muy cuidados y un sólido estilo narrativo, relata dos épocas históricas diferentes, una en blanco y negro y otra en color, desarrollando en algo más de dos horas una historia trágica y emotiva. En gran medida no deja de suponer una propuesta similar a otras muchas ya visionadas, pero posee empuje suficiente para enganchar a los espectadores. Aborda la temática del sentimiento de culpa que conlleva la supervivencia, agravado por la magnitud de fallecimientos entre los propios compatriotas. Tal vez se recree en exceso en algunos aspectos dramáticos, pero el film resulta correcto en su conjunto y, sobre todo, a cargo de notables actores. Asimismo, el hecho de no apartarse un milímetro de caminos transitados le garantiza el necesario grado de solidez para sostenerse. Puede considerarse uno de esos casos de apuesta sobre seguro. Su protagonista, Ben Foster, conocido por sus interpretaciones en Comanchería, El tren de las 3:10 (la versión de James Mangold) y El único superviviente, lleva a cabo una actuación seria y eficaz. Sobre sus hombros recae con solvencia el mayor peso de la acción. Le dan la réplica reconocidos actores como Danny DeVito (Cómo conquistar Hollywood, L.A. Confidential, Legítima defensa), John Leguizamo (Moulin Rouge, El incidente, Romeo y Julieta de William Shakespeare en versión de Baz Luhrmann) y Peter Sarsgaard (The Batman, El caso Fischer, Blue Jasmine). Menos populares, aunque dignos también de mención, son Billy Magnussen (La gran apuesta) y Vicky Krieps (El hilo invisible). A sus ochenta y un años, Barry Levinson prepara todavía varios proyectos a la vista. De todos ellos, me llama mucho la atención Francis and the Godfather (título provisional), sobre Coppola y su icónica trilogía y a quien, al parecer, dará vida Oscar Isaac, acompañado de Elle Fanning como Ali MacGraw y Jake Gyllenhaal en el papel de Robert Evans.