Acto segundo. Escena segunda

Feijóo apuró ayer el cáliz. Su candidatura naufragó en el segundo acto de la comedia, porque las dos derechas independentistas, vasca y catalana, están más por la soberanía que por la pasta. Prefieren un delicuescente presidente prisionero de sus votos que un gallego con retranca.

Mañana viernes caerá el telón y empezará a correr el contador de dos meses para una nueva investidura. Ahora sí entraremos en harina. Parece un hecho consumado que habrá amnistía. Lo que no cabía en la Constitución terminará cabiendo, porque la geometría política es tan elástica como sea conveniente. Pero ahí no se acaba la cosa. Los catalanes también quieren un referéndum de autodeterminación y reiniciar el proceso de independencia. Lo cual que nos conduce a una situación paradójica: Sánchez se haría presidente del Gobierno de un Estado a cambio de su demolición. Y eso es muy fuerte hasta para él.

El escenario político más optimista sería que Cataluña acepte un pacto fiscal, similar al vasco. Una paletada de miles de millones que permita retrasar unos años el actual conflicto soberanista. Eso salvaría a trancas y barrancas el modelo de Estado, pero dinamitaría el sistema de financiación autonómica.

La competición de testosterona patriótica entre la derecha y la izquierda independentista, Junts y ERC, favorece que todo se vaya al carajo. Juegan a ver quien mea más lejos. Puigdemont está enrocado en una exigencia de máximos y no acepta otra cosa que no sea la puerta abierta para la independencia. A los republicanos, más flexibles, no les queda otra que apuntarse por la fuerza a la vía radical. Ni un paso atrás ante los españoles. Si esto se mantiene así, el único camino que le queda a este país es la convocatoria de nuevas elecciones. Las urnas serían, esta vez, una especie de referéndum. Acabado el baile de disfraces, las cartas estarían ya todas boca arriba.

Canarias debería poner sus barbas en remojo. Esta comunidad, honrosamente pobre, forma parte del pelotón de territorios que se alimenta de las transferencias del Estado. Un cambio traumático en el sistema de financiación, con menos dinero a repartir, tendría consecuencias desastrosas. España no va a poder seguir estirando indefinidamente el chicle de una deuda pública que está al borde del colapso. Y Europa nos tiene en el punto de mira para que regresemos a la disciplina fiscal.

Va siendo hora de que además de mirar hacia Madrid, nos miremos el ombligo. Hora de repensar que no se puede vivir como un rico cuando se produce tan poco y tan mal. De ponernos las pilas para reducir nuestra dependencia exterior y aprender a vivir de nuestros propios recursos. No se trata de que el hijo se quiera independizar de sus padres, abandonando el hogar familiar. Es que igual se rompe el matrimonio y nos vamos a quedar en la puñetera calle.