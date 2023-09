Puigdemont no convence en la UE

En su reunión de 19/09/2023, el Consejo de Asuntos Generales (CAG) de la UE ha tratado la solicitud del Ministerio de AA.EE. español de incluir catalán, vascuence y gallego entre las lenguas oficiales de la UE, modificando la Regulación No 1/1958 que organiza el régimen lingüístico de la Unión. Tras una breve discusión, un parco comunicado oficial concluye que «el Consejo ha mantenido un diálogo constructivo y decidido que continuará trabajando en dicha solicitud española...y se seguirá ocupando del asunto». Es decir, la solicitud se estudiará con calma sin que por ahora quepa acceder a la misma, por la complejidad del asunto y por no haber motivos para abordarlo precipitadamente.

En realidad, el único Estado miembro con prisas era España, ya que la atropellada presentación de esa solicitud respondía a que era una de las caprichosas condiciones exigidas por el prófugo de la Justicia española y presidente del partido independentista Junts Carles Puigdemont, para apoyar una eventual investidura del Presidente Sánchez. Conocido el resultado de Bruselas, el Govern lo ha lamentado y su portavoz Patrícia Plaja, de ERC, con su habitual tono áspero, ha cargado contra el Gobierno español por «haber hecho el trabajo tarde, mal y a contrarreloj». Empero, el verdadero mandamás, Puigdemont, «en la silla del juez, repartiendo castigos y premios» (que diría el poeta), ha apreciado, magnánimo, los esfuerzos del Gobierno por intentarlo. El ministro Albares respirará aliviado...

No obstante, era sabido que tal aprobación era imposible, por razones que no cabe detallar aquí: para empezar, las 24 lenguas oficiales de la UE son todas oficiales en sus respectivos Estados miembros o en varios a la vez, lo que no ocurre con catalán, vascuence y gallego, sólo cooficiales en determinados territorios dentro de España... Plantear ante la UE tales desatinos supone una pérdida de tiempo y esfuerzo que deja a nuestro país en una posición embarazosa ante sus socios.